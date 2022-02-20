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Семье, погибшей во время трагического января, 4-летней Айкоркем дали жилье

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- Назгуль Абдыразакова
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44-летний Айдос Мелдехан, отец погибшей в Алматы от рук неизвестных, четырёхлетней девочки Айкоркем рассказал, что 7 января примерно в 19.00 его 18-летний старший сын за рулём семейного автомобиля вместе с сестрёнками выехал за продуктами, так как ближайшие к дому магазины были закрыты.

Всего в машине находилось четверо человек. Айкоркем погибла от пули в голову. 16-летняя дочь Айдоса получила множественные огнестрельные ранения и несколько дней была в реанимации, пережила несколько операций. Врачам удалось её спасти. Сын, бывший за рулём, тоже получил лёгкое ранение.

По словам Мелдехана, сегодня сорок дней как не стало Айкоркем.

"От того, что я буду кого-то винить, моя дочь не вернётся. В голове до сих не укладывается, как можно было обстрелять просто проезжающую машину?! Обращаюсь ко всем: не стреляйте в детей! Они ни в чём не виноваты. Это ангелы. То, что я пережил, не пожелаю даже тому, кто стрелял в мою дочь", – сказал, еле сдерживая слёзы, Айдос Мелдехан.

Сейчас семья арендует жильё, так как своей крыши над головой у них нет. Всё это время семье помогали продуктами волонтёры и акимат Турксибского района.

"Дело не в материальной помощи, а в искренних намерениях. Главное сейчас для нас – это скорейшее выздоровление старшей дочери. Всё остальное второстепенно", – сказал Мелдехан.

Мужчина также сообщил, что полиция до сих не вернула ему автомобиль, за счёт которого семья хоть как-то зарабатывала. Зарплаты жены, которая работает в государственном детсаде, не хватает, чтобы покрывать все расходы.

По данным пресс-службы акимата Алматы, семье выделили новую квартиру.

Источник: informburo.kz


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URL: https://www.vb.kg/414374
Теги:
Казахстан
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