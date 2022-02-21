В Ростовскую область прибыли более 40 тысяч беженцев из Донбасса

Из Донбасса в Ростовскую область прибыло уже более 40 тысяч беженцев. Об этом в воскресенье, 20 февраля, сообщил журналистам врио главы МЧС России Александр Чуприян.

"Более 40 тысяч лиц, вынужденных покинуть соседние области, прибыли на российскую территорию. Сейчас они размещены в основном в 92 пунктах временного размещения", - заявил Чуприян.

Ранее Амурская, Оренбургская, Архангельская, Челябинская, Мурманская, Калужская области, а также Республика Крым, Еврейская автономная область (ЕАО) и Алтайский край выразили готовность принять беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР).

19 февраля сообщалось, что по решению рабочей группы под председательством Чуприяна эвакуировать беженцев из Луганской и Донецкой Народных Республик будут круглосуточно. Кроме того, беженцы из Донбасса уже начали получать выплаты по 10 тыс. рублей.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили о том, что власти приступили к эвакуации жителей республик в Россию в связи с обстрелами.

Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась 17 февраля. ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть в Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.