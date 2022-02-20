Погода
$ 84.67 - 84.86
€ 96.10 - 96.80

В столице милиционеры пять месяцев насиловали 13-летнюю девушку?

356  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В столице 13-летнюю девушку пять месяцев насиловали милиционеры за то, чтобы не предавать огласке ее кражу. Об этом на своей странице сообщил независимый журналист Адыл Акжол уулу.

Ниже приводим перевод публикации.

"13-летнюю семиклассницу насиловали трое сотрудников милиции в машине в течение пяти месяцев", - рассказали родители потерпевшей. Они привели с собой девочку, ей нездоровится, напугана. Дочке стыдно смотреть на своего отца. Семья - простые люди из села. Инцидент произошел в Бишкеке. Есть ли юристы, неравнодушные к этому вопросу, смогут ли они провести бесплатную юридическую помощь, то пожалуйста свяжитесь со мной. Давайте поможем! Пусть адвокат будет только из Бишкека", - говорится в сообщении журналиста.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/414380
Теги:
изнасилование, Бишкек, Кыргызстан, милиция
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  