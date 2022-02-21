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В министерстве внутренних дел определены лучшие советы ветеранов

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- Айжан Мамбеталиева
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Ветераны всегда были и остаются примером мужества, верными хранителями и гарантами преемственности лучших милицейских традиций. При

непосредственном участии ветеранов пресечены и раскрыты десятки тысяч преступлений.

В январе 2022 года подписан приказ МВД, согласно которому по итогам служебной деятельности 2021 года определены лучшие советы ветеранов органов внутренних дел.

Так, за большой вклад в развитие ветеранского движения, в патриотическое и нравственное воспитание молодых сотрудников, оказание содействия в борьбе с преступностью, охране общественного порядка, поощрены ведомственными наградами и денежными премиями:

Специальным вымпелом и дипломом в номинации "Самый лучший совет ветеранов Центрального апарата МВД" - Совет ветеранов

оперативно-розыскных служб МВД КР;

Специальным вымпелом и дипломом в номинации "Лучший совет ветеранов" - Совет ветеранов ГУФХО МВД и Совет ветеранов Службы охраны МВД .

Специальным вымпелом и дипломом в номинации "Достойный совет ветеранов" - Совет ветеранов ГУОБДД МВД, Совет ветеранов оперативных служб общественного фонда "Намыс" и Академии МВД.

Среди областных ветеранских организаций специальным вымпелом и дипломом в номинации "Самый лучший совет ветеранов" награжден Совет ветеранов УВД Жалал-Абадской области.

Специальным вымпелом и дипломом в номинации "Лучший совет ветеранов" - Совет ветеранов ГУВД Чуйской области и Совет ветеранов УВД Таласской области.

Специальным вымпелом и дипломом в номинации "Достойный совет ветеранов" - Совет ветеранов УВД Иссык-Кульской области, Совет ветеранов УВД Баткенской области и Совет ветеранов УВД города Ош.

Кроме того, ведомственными дипломами награждены лучшие председатели советов ветеранов: председатель совета ветеранов ГУВД Бишкека, полковник милиции в отставке Самудун Айдаров, председатель совета ветеранов УВД Ошской области, полковник милиции в

отставке Курсанбек Камчиев, председатель совета ветеранов РУЦ МВД, полковник милиции в отставке Кубанычбек Сатыбалдиев, председатель совета ветеранов СПНЭМ, полковник милиции в отставке Джумабек Джугараев, редседатель совета ветеранов УВД Нарынской области, майор милиции в отставке Калыбек Кыдыкбеков.


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URL: https://www.vb.kg/414391
Теги:
ветераны, награда, Кыргызстан, МВД
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