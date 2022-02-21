О подкупе избирателей в пользу кандидата Нурбека Тотонова сообщили в ЦИК

В Бишкеке в координационную группу оперативного реагирования ЦИК поступила жалоба о нарушении правил агитации со стороны кандидата по Первомайскому району Нурбека Тотонова. Об этом сообщается на сайте ЦИК.

Житель Первомайского района сообщил, что председатель квартального комитета по ул. Толстого проводит агитацию в поддержку кандидата в депутаты Нурбека Тотонова, и за голосование в день выборов за указанного кандидата обещает по две тысячи сомов.

Кроме этого, житель сообщил, что на предыдущих выборах депутатов этот же председатель квартального комитета, проводила агитацию среди жителей территориального участка и выплачивала по одной тысяче сомов жителям, проголосовавшим за определенного кандидата.

В ЦИК сообщают, что информация направлена для проверки указанных фактов и дачи правовой оценки в МВД КР.

Напомним, в Кыргызстане с 7 февраля началась предвыборная агитация и продлится до 8 утра 26 февраля. ЦИК зарегистрировала 53 кандидата, баллотирующихся на повторные выборы депутатов Жогорку Кенеша, назначенные на 27 февраля 2022 года.