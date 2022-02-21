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Прокуратура вернула государству спортзал с участком стоимостью 37 млн сомов

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- Канат Кожоев
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Прокуратурой города Джалал-Абада государству возвращен спортивный зал с земельным участком 0,15 га общей стоимостью 37 миллионов 480 тысяч сомов.

Прокурорской проверкой установлено, что постановлением Сузакского районного суда от 2013 года учебный корпус университета дружбы народов имени А.Батырова с земельным участком 0,36 га конфискован в пользу государства. Однако расположенный рядом с университетом спортивный зал не был включен в список конфискованных имуществ ОАО "Дустлик".

В целях возврата государству указанного спортивного зала, прокуратурой города Джалал-Абада внесено исковое заявление, по результатам рассмотрения которого исковое заявление полностью удовлетворено.


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URL: https://www.vb.kg/414400
Теги:
Генеральная прокуратура, госимущество, земельный участок, Кыргызстан
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