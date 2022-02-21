"Язык - ключ к дружбе": В Бишкеке провели конкурс в честь Дня родного языка

Управление образования столичной мэрии в честь Дня родного языка на базе школы-гимназии №39 провели конкурс проектной деятельности "Язык – ключ к дружбе".

Участники мероприятия – конкурсанты, занявшие 1, 2, 3 места в районном этапе.

Цель конкурса – воспитание толерантности детей, привитие дружественного отношения между всеми национальностями, проживающими на территории страны, признание ценности истории, традиций каждой из них.

В состав судейской комиссии входили представитель Национальной комиссии по государственному языку, а также ведущие педагоги вузов и школ.

Конкурс состоял из нескольких этапов, гран-при присуждено команде ШГ №68, первое место разделили школы №77 и 72, второе место за школами № 66, 59 и 51, третье место – школы №42, 46, 1, 26.

Победители конкурса награждены дипломами и ценными призами.