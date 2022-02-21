Погода
$ 84.65 - 84.80
€ 96.10 - 96.80

"Язык - ключ к дружбе": В Бишкеке провели конкурс в честь Дня родного языка

93  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Управление образования столичной мэрии в честь Дня родного языка на базе школы-гимназии №39 провели конкурс проектной деятельности "Язык – ключ к дружбе".

Участники мероприятия – конкурсанты, занявшие 1, 2, 3 места в районном этапе.

Цель конкурса – воспитание толерантности детей, привитие дружественного отношения между всеми национальностями, проживающими на территории страны, признание ценности истории, традиций каждой из них.

В состав судейской комиссии входили представитель Национальной комиссии по государственному языку, а также ведущие педагоги вузов и школ.

Конкурс состоял из нескольких этапов, гран-при присуждено команде ШГ №68, первое место разделили школы №77 и 72, второе место за школами № 66, 59 и 51, третье место – школы №42, 46, 1, 26.

Победители конкурса награждены дипломами и ценными призами.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/414407
Теги:
дети, образование, школа, Бишкек, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  