Госорганы обязали оформить подписку на государственные газеты

В Кыргызстане государственные органы, учреждения и МСУ обязали приобрети годовую подписку на государственные газеты. В распоряжении редакции vb.kg оказалось распоряжение кабинета министров за подписью Акылбека Жапарова.

В документе говорится о том, что до 15 февраля государственным органам исполнительной власти, органам местного самоуправления, организациям и учреждениям, финансируемым из республиканского бюджета, следует осуществить централизованную годовую подписку на 2022 год на газеты "Эркин Тоо", "Кыргыз Туусу", "Слово Кыргызстана" и другие государственные областные газеты.