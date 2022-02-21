Погода
$ 84.65 - 84.80
€ 96.10 - 96.80

Госорганы обязали оформить подписку на государственные газеты

233  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане государственные органы, учреждения и МСУ обязали приобрети годовую подписку на государственные газеты. В распоряжении редакции vb.kg оказалось распоряжение кабинета министров за подписью Акылбека Жапарова.

В документе говорится о том, что до 15 февраля государственным органам исполнительной власти, органам местного самоуправления, организациям и учреждениям, финансируемым из республиканского бюджета, следует осуществить централизованную годовую подписку на 2022 год на газеты "Эркин Тоо", "Кыргыз Туусу", "Слово Кыргызстана" и другие государственные областные газеты.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/414413
Теги:
Акылбек Жапаров, МСУ, кабмин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  