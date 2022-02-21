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С 1 марта водители в Узбекистане смогут ездить без прав и доверенности

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С 1 марта в Узбекистане вступает в силу порядок, в рамках которого водители смогут ездить без прав, доверенности и страховки, сообщают СМИ со ссылкой на данные Минюста.

Закон об этом был подписан главой государства в декабре прошлого года.

Теперь при наличии паспорта или ID-карты водитель не обязан предъявлять следующие документы:

документ на право управления транспортным средством (права)

документы о регистрации транспортного средства (техпаспорт), а также подтверждающих право владения, пользования или распоряжения транспортным средством в отсутствие его владельца (доверенность)

страховой полис по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

С 1 марта наличие данных документов проверяется сотрудником ДПС самостоятельно через электронную систему.


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URL: https://www.vb.kg/414415
Теги:
Узбекистан, водительское удостоверение
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