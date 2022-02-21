Люди! Справедливость! Порядок! Предвыборная программа Эльвиры Сурабалдиевой

Кыргызстан - родина людей разных религий, национальностей, культур, зачастую с отличающимися взглядами на прошлое, настоящее и будущее. Но всех нас объединяет стремление к достойной, обеспеченной и счастливой жизни. И государственная власть совместно со своими гражданами должна помогать достичь этих устремлений.

Однако сегодня уровень социальной ответственности государства очевидно недостаточен, руководители на местах не всегда горят желанием защищать интересы простых людей, быть внимательными к их просьбам, бороться за справедливость, оказывать поддержку.

Намерена исправить ситуацию - пробить стену между властью и народом!

Страна нуждается в новой госполитике, направленной на справедливое распределение бюджетных средств, поддержку традиционных культурных и семейных ценностей, сохранение светского государства.

Требуются госпроекты, которые позволят повысить качество жизни каждого жителя страны, улучшить условия труда, отдыха и пенсионного обеспечения.

Моя цель - любыми законными методами построить новое общество социальной справедливости, сохранив традиционные ценности.

Прежде всего люди

Свою ответственность перед страной вижу в охране благополучия жизни своих земляков, сбережении населения республики. Народ никогда не требует чего-то невозможного, сверхъестественного. Людям необходимо ощущение безопасности, гарантии свободы, реализация права на бесплатное образование, лечение, высокооплачиваемую работу.

Но не всегда государство в состоянии удовлетворить все чаяния народа даже в малой части. Особенно это касается уровня зарплат, качества медицины, предоставления возможностей молодым для реализации их потенциала. Говоря проще, слышать народ у чиновников и депутатов не всегда получается.

Главное для меня, в качестве депутата, решить первоочередные задачи в социальной сфере. Поэтому считаю важным и назревшим принятие социальных законопроектов:

О субсидировании государством затрат на образование и профилактику здоровья; О возврате работающим гражданам части уплаченного подоходного налога в качестве возмещения затрат на получение школьного и профобразования, а также лечение и приобретение лекарств; О постоянной индексации пенсий в соответствии с инфляцией и в зависимости от стоимости потребительской корзины.

Повышение оплаты труда и размера пенсий

Основой всех расчётов зарплаты в бюджетной сфере должен стать уровень потребкорзины, которая будет включать в себя не только затраты на питание и предметы первой необходимости, но и на оплату ЖКХ, дополнительное образование детей, культурное развитие, профилактику здоровья и отдых. Изменить систему и сроки индексации пенсий. Внести в расчет стажа пенсии срок обучения в ВУЗе. Охрана здоровья и профилактика заболеваний Необходимо ввести норму софинансирования государством расходов граждан (особенно пенсионеров) на приобретение лекарств, если затраты превышают 15% от суммарного дохода гражданина. Укрепить финансирование учреждений поликлинической помощи. Разработать программу комплектации современным оборудованием и профильными специалистами. Установить и контролировать принцип бесплатного обеспечения населения лекарственными средствами, особенно в периоды эпидемий.

Доступность и инфраструктурное развитие мест проживания

Внедрить действенные программы реконструкции и благоустройства жилых массивов, многоквартирных микрорайонов. Проживание в Бишкеке должно быть удобным, комфортным и престижным.

В приоритете развитие дорожной сети, коммунальной сферы, безопасного передвижения пешеходов и автомобилистов, обустройство мест отдыха детей и пенсионеров.

Качество среды проживания, достойная оплата труда, гарантии прав и безопасности, охрана здоровья - все это показатели заботливого отношения государства к своим гражданам. Это основа для сокращения оттока работоспособного населения и увеличения налогооблагаемой базы для финансирования социальных задач, развития страны.

Здравоохранение

Требуется кардинальное изменение подходов к системе организации здравоохранения со стороны государства.

Важно добиться повышения эффективности профилактики здоровья граждан, чтобы снизить нагрузку с больниц. Одним словом, важнее и практичнее вкладываться в диагностику, нежели бороться с последствиями.

Государственные медуслуги проигрывают в конкуренции частным учреждениям. Бюджетные медучреждения просто не могут предоставить услугу высшего качества, и зачастую не имеют необходимого оборудования для постановки точного диагноза и назначения лечения!

Сформировать программу закрепления молодых специалистов и утвердить в бюджетном кодексе систему софинансирования заработной платы медицинских работников из фондов развития регионов. Также необходимо отрегулировать программы по предоставлению жилья. Мы каждый год теряем молодых специалистов, которые предпочитают не преодолевать трудности, а уезжать работать за рубеж. Отказаться от системы равенства оплаты труда медицинских работников - ввести повышающий коэффициент за качество и количество пациентов. Врач, к которому люди стремятся попасть на приём, должен получать в несколько раз больше. Позволить в бюджетном кодексе и обязать глав регионов оказывать финансовую и материальную помощь бюджетным учреждениям здравоохранения. Минздрав республики должен финансировать только закупку нового оборудования и расходных материалов, оплату труда, а местные власти вкладываются в ремонт зданий поликлиник и больниц, и софинансируют повышающий коэффициент заработной платы работников. Внедрить государственную программу цифровизации медицинских учреждений на основе государственно-частного партнёрства (ГЧП). Пора внедрять электронную очередь в медучреждениях для сокращения очередей и систему единой электронной картотеки во всех медицинских учреждениях страны, что позволит врачу в любой точке республики быстро выяснить историю болезни каждого жителя и поставить верный диагноз.

Образование

Только увеличение количества высокообразованных людей позволит стране выйти на новый уровень - социальный, экономический, культурный. Но чтобы вырос Человек, полезный и инициативный член общества, для начала надо его воспитать, вложить знания, сформировать фундамент для дальнейшего развития.

Разработать и внедрить программу реального повышения квалификации школьных учителей в соответствии с критериями современной подготовки, стимулировать повышение квалификации, расширить доступность получения дополнительного образования педагогами. Изменить систему обеспечения образовательных учреждений на подушевое финансирование, сохраняя при этом единый минимальный объем для каждой даже сельской школы. Увеличить финансирование муниципалитетов на организацию транспортного сообщения "дом-школа" для детей младших классов, особенно для тех, кто проживает в жилмассивах, в отдаленных поселках, где безопасность дорожного движения на низком уровне, а доступность школы оставляет желать лучшего. Внести изменение в бюджетный кодекс, по которому власти на местах смогут за счет средств фонда регионального развития софинансировать заработную плату учителей и материально-техническое оснащение.

Культура

Развитость государства в современном мире определяется не только величиной зарплат, качеством медицины, образования, дорог, но и уровнем культуры. Причём важно не только само наличие зданий ДК, театров, филармоний, но и насыщенный репертуар, фестивали, а главное - желание властей всем этим заниматься, оказывать поддержку. Жизнь в регионах становится неинтересной, скучной, монотонной. Особенно в отдалённых населённых пунктах, где нет ни театров, ни культурно-просветительских центров.

Серьёзно заняться популяризацией культурного наследия Кыргызстана, сохранением и развитием народных культурных традиций. Расширить роль организаций культуры, библиотек и музеев как центров развития местных сообществ. Большинство библиотек должны стать модельными - центрами притяжения молодёжи и культурного развития: с базой электронных книг, доступом в интернет, зрительными залами, помещениями для кружков и студий и самореализации молодого поколения. Внести в программу минкульта подпрограмму реальной финансовой поддержки неформальных творческих молодёжных коллективов и студенческих образований.

Развитие молодежи

Государство обязано предоставить стартовые возможности для профессионального и социального роста! А главное - вселить веру в молодых, что будущее республики зависит от них, что развитие страны возможно только с их участием!

Расширить программу госконтракта на образование, с прозрачными условиями последующего не кабального трудоустройства в бюджетные учреждения, с достойной зарплатой и возможностью повышать квалификацию. Субсидировать ипотеку молодым семьям, а для семей с 2-мя и более детьми ипотека должна быть беспроцентной. Поставить под контроль реализацию программы обеспечения молодых востребованных специалистов бюджетных учреждений бесплатным жильём. Повысить потенциал молодежи путем предоставления навыков, востребованных на рынке труда для дальнейшего трудоустройства.

Поддержка предпринимательства

Кабинету министров следует разработать действенную программу поддержки малого и среднего предпринимательства, семейного бизнеса в сельской местности. Нужно поддержать каждую семью, которая ведёт совместное хозяйство. Следует изучить их проекты и оказывать содействие

Прекратить душить бизнес поборами и коррупцией и предоставить налоговые льготы отдельным видам предпринимателей. Запустить программу государственной бизнес-акселерации, где на практике, получая господдержку, молодые предприниматели под наставничеством представителей бизнеса и специалистов профильных министерств смогут развивать инновационные проекты, организовывать свой бизнес. Пандемия внесла значительные коррективы в доходы предпринимателей, увеличило количество безработных. Необходимы быстрые и срочные меры поддержки практически всех направлений бизнеса:

- организовать и насытить средствами агентство поддержки экспорта.

- предоставить возможность предпринимателям пользоваться государственными и муниципальными объектами недвижимости по льготным ставкам.

- организовать работу государственных структур по субсидированию предпринимателей производственников и переработчиков сельхозпродукции приобретения основных средств производства, объектов капитального вложения, сырья.

Уважаемые жители Бишкека, нашего Кыргызстана!

27 февраля 2022 года состоятся выборы в Жогорку Кенеш по Первомайскому району. Их результат важен для города, страны, лично для каждого. От вашего голоса во многом зависит - пойдёт наше государство по пути развития или опять "застрянет" в режиме ожидания. Выборы дают уникальный шанс каждому участвовать в формировании нашего с вами будущего.

Призываю 27 февраля прийти на свой избирательный участок и сделать свой выбор, поддержать меня не только словом, но и делом.

Только вместе мы добьёмся процветания нашего Кыргызстана!

Изготовлено "РФ "Рубикон", адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек ул. Усенбаева, 2. Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты ЖК КР уполномоченным представителем по финансовым вопросам Кульжановой Д.К.