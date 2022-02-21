Люди! Справедливость! Порядок! Предвыборная программа Эльвиры Сурабалдиевой

Кыргызстан - родина людей разных религий, национальностей, культур, зачастую с отличающимися взглядами на прошлое, настоящее и будущее. Но всех нас объединяет стремление к достойной, обеспеченной и счастливой жизни. И государственная власть совместно со своими гражданами должна помогать достичь этих устремлений.
Однако сегодня уровень социальной ответственности государства очевидно недостаточен, руководители на местах не всегда горят желанием защищать интересы простых людей, быть внимательными к их просьбам, бороться за справедливость, оказывать поддержку.
Намерена исправить ситуацию - пробить стену между властью и народом!
Страна нуждается в новой госполитике, направленной на справедливое распределение бюджетных средств, поддержку традиционных культурных и семейных ценностей, сохранение светского государства.
Требуются госпроекты, которые позволят повысить качество жизни каждого жителя страны, улучшить условия труда, отдыха и пенсионного обеспечения.
Моя цель - любыми законными методами построить новое общество социальной справедливости, сохранив традиционные ценности.
Прежде всего люди
Свою ответственность перед страной вижу в охране благополучия жизни своих земляков, сбережении населения республики. Народ никогда не требует чего-то невозможного, сверхъестественного. Людям необходимо ощущение безопасности, гарантии свободы, реализация права на бесплатное образование, лечение, высокооплачиваемую работу.
Но не всегда государство в состоянии удовлетворить все чаяния народа даже в малой части. Особенно это касается уровня зарплат, качества медицины, предоставления возможностей молодым для реализации их потенциала. Говоря проще, слышать народ у чиновников и депутатов не всегда получается.
Главное для меня, в качестве депутата, решить первоочередные задачи в социальной сфере. Поэтому считаю важным и назревшим принятие социальных законопроектов:
Повышение оплаты труда и размера пенсий
Доступность и инфраструктурное развитие мест проживания
Внедрить действенные программы реконструкции и благоустройства жилых массивов, многоквартирных микрорайонов. Проживание в Бишкеке должно быть удобным, комфортным и престижным.
В приоритете развитие дорожной сети, коммунальной сферы, безопасного передвижения пешеходов и автомобилистов, обустройство мест отдыха детей и пенсионеров.
Качество среды проживания, достойная оплата труда, гарантии прав и безопасности, охрана здоровья - все это показатели заботливого отношения государства к своим гражданам. Это основа для сокращения оттока работоспособного населения и увеличения налогооблагаемой базы для финансирования социальных задач, развития страны.
Здравоохранение
Требуется кардинальное изменение подходов к системе организации здравоохранения со стороны государства.
Важно добиться повышения эффективности профилактики здоровья граждан, чтобы снизить нагрузку с больниц. Одним словом, важнее и практичнее вкладываться в диагностику, нежели бороться с последствиями.
Государственные медуслуги проигрывают в конкуренции частным учреждениям. Бюджетные медучреждения просто не могут предоставить услугу высшего качества, и зачастую не имеют необходимого оборудования для постановки точного диагноза и назначения лечения!
Образование
Только увеличение количества высокообразованных людей позволит стране выйти на новый уровень - социальный, экономический, культурный. Но чтобы вырос Человек, полезный и инициативный член общества, для начала надо его воспитать, вложить знания, сформировать фундамент для дальнейшего развития.
Развитость государства в современном мире определяется не только величиной зарплат, качеством медицины, образования, дорог, но и уровнем культуры. Причём важно не только само наличие зданий ДК, театров, филармоний, но и насыщенный репертуар, фестивали, а главное - желание властей всем этим заниматься, оказывать поддержку. Жизнь в регионах становится неинтересной, скучной, монотонной. Особенно в отдалённых населённых пунктах, где нет ни театров, ни культурно-просветительских центров.
Государство обязано предоставить стартовые возможности для профессионального и социального роста! А главное - вселить веру в молодых, что будущее республики зависит от них, что развитие страны возможно только с их участием!
Кабинету министров следует разработать действенную программу поддержки малого и среднего предпринимательства, семейного бизнеса в сельской местности. Нужно поддержать каждую семью, которая ведёт совместное хозяйство. Следует изучить их проекты и оказывать содействие
- организовать и насытить средствами агентство поддержки экспорта.
- предоставить возможность предпринимателям пользоваться государственными и муниципальными объектами недвижимости по льготным ставкам.
- организовать работу государственных структур по субсидированию предпринимателей производственников и переработчиков сельхозпродукции приобретения основных средств производства, объектов капитального вложения, сырья.
27 февраля 2022 года состоятся выборы в Жогорку Кенеш по Первомайскому району. Их результат важен для города, страны, лично для каждого. От вашего голоса во многом зависит - пойдёт наше государство по пути развития или опять "застрянет" в режиме ожидания. Выборы дают уникальный шанс каждому участвовать в формировании нашего с вами будущего.
Призываю 27 февраля прийти на свой избирательный участок и сделать свой выбор, поддержать меня не только словом, но и делом.
Только вместе мы добьёмся процветания нашего Кыргызстана!
Изготовлено "РФ "Рубикон", адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек ул. Усенбаева, 2. Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты ЖК КР уполномоченным представителем по финансовым вопросам Кульжановой Д.К.