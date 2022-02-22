Дятленко: Переформатирование истории в Кыргызстане происходит системно

Доцент кафедры истории КРСУ Павел Дятленко высказал мнение, что искажение, переформатирование истории - часть информационной войны в Кыргызстане. По его словам, в постсоветский период одним из направлений внешнего влияния на постсоветские страны, включая Кыргызстан, стало переформатирование их национальных версий истории под красивыми лозунгами "переосмысления истории" и "деколонизации".
"Запад проводит переформатирование истории системно, последовательно, с учётом особенностей и настроений каждого из постсоветских обществ и использованием всего спектра необходимых инструментов, таких как СМИ, соцсети, мессенджеры, фильмы, ролики, различная литература, НПО, блогеры и активисты. Этому процессу способствуют слабость многих постсоветских государств, отсутствие у них стратегий гуманитарного развития своих обществ и привлекательного образа будущего, ограниченность гуманитарных связей с соседями, упадок и бедность местных академических сообществ, наличие прослойки прозападных СМИ, политических НПО и активистов, "юбилейный" подход к прошлому.
В случае с Кыргызстаном активно используются его большая открытость внешнему миру, нестабильность и зависимость республики от внешнего финансирования. Также через республику реализуются региональные проекты. Навязывание своего видения прошлого и системное манипулирование им позволяют Западу влиять на современные социальные настроения в постсоветских обществах и формирование желаемого образа будущего и внешнего врага в каждой из постсоветских стран", - сказал он.
Историк отметил, что академический неоколониализм стал частью внешней политики Запада.
"Его цели:
- отрыв страны от постсоветского пространства и противодействие евразийской интеграции;
- внутренний раскол общества по болезненным и политизированным темам;
- дискредитация собственного опыта модернизации и навязывание вестернизации;
- усиление самоизоляции, местного национализма, прозападных настроений;
- навязывание комплекса жертвы и формирование образа врага в адрес естественных союзников и соседей.
Исполнители:
- прозападные СМИ, блогеры;
- политические НПО и активисты ("исследовательская площадка",
"культурно-исследовательский центр" и др.);
- учёные, аффилированные с западными структурами;
- местные филиалы западных фондов.
Инструменты:
- акцент на устной истории, мемуарах и публицистике;
- избирательное использование архивных документов;
- умолчание неудобных аспектов;
- навязывание определённых теорий (постколониальная и гендерная теории,
тоталитаризм);
- активный перевод и тиражирование западной литературы;
- реализация научных и образовательных грантовых проектов под контролем
западных учёных (местные учебники истории).
Основные темы:
- присоединение Центральной Азии к Российской империи;
- местные выступления (Андижанское восстание, восстание 1916 года);
- период Гражданской войны (басмачество);
- туркестанский и советский этапы модернизации (мифы о "голодоморе" и борьбе с родовой знатью);
- политические репрессии в 1920-х – начале 1950-х годов (мифы о массовости и полной невиновности попавших под них, ГУЛАГе, "погибшем цвете нации");
- Великая Отечественная война;
- политические процессы 1980-х – начала 1990-х годов (мифы о "диссидентах" в странах ЦА, Алматинских событиях 1986 года)", - перечислил он.