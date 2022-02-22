Дятленко: Переформатирование истории в Кыргызстане происходит системно

Доцент кафедры истории КРСУ Павел Дятленко высказал мнение, что искажение, переформатирование истории - часть информационной войны в Кыргызстане. По его словам, в постсоветский период одним из направлений внешнего влияния на постсоветские страны, включая Кыргызстан, стало переформатирование их национальных версий истории под красивыми лозунгами "переосмысления истории" и "деколонизации".

"Запад проводит переформатирование истории системно, последовательно, с учётом особенностей и настроений каждого из постсоветских обществ и использованием всего спектра необходимых инструментов, таких как СМИ, соцсети, мессенджеры, фильмы, ролики, различная литература, НПО, блогеры и активисты. Этому процессу способствуют слабость многих постсоветских государств, отсутствие у них стратегий гуманитарного развития своих обществ и привлекательного образа будущего, ограниченность гуманитарных связей с соседями, упадок и бедность местных академических сообществ, наличие прослойки прозападных СМИ, политических НПО и активистов, "юбилейный" подход к прошлому.

В случае с Кыргызстаном активно используются его большая открытость внешнему миру, нестабильность и зависимость республики от внешнего финансирования. Также через республику реализуются региональные проекты. Навязывание своего видения прошлого и системное манипулирование им позволяют Западу влиять на современные социальные настроения в постсоветских обществах и формирование желаемого образа будущего и внешнего врага в каждой из постсоветских стран", - сказал он.

Историк отметил, что академический неоколониализм стал частью внешней политики Запада.

"Его цели:

- отрыв страны от постсоветского пространства и противодействие евразийской интеграции;

- внутренний раскол общества по болезненным и политизированным темам;

- дискредитация собственного опыта модернизации и навязывание вестернизации;

- усиление самоизоляции, местного национализма, прозападных настроений;

- навязывание комплекса жертвы и формирование образа врага в адрес естественных союзников и соседей.

Исполнители:

- прозападные СМИ, блогеры;

- политические НПО и активисты ("исследовательская площадка",

"культурно-исследовательский центр" и др.);

- учёные, аффилированные с западными структурами;

- местные филиалы западных фондов.

Инструменты:

- акцент на устной истории, мемуарах и публицистике;

- избирательное использование архивных документов;

- умолчание неудобных аспектов;

- навязывание определённых теорий (постколониальная и гендерная теории,

тоталитаризм);

- активный перевод и тиражирование западной литературы;

- реализация научных и образовательных грантовых проектов под контролем

западных учёных (местные учебники истории).

Основные темы:

- присоединение Центральной Азии к Российской империи;

- местные выступления (Андижанское восстание, восстание 1916 года);

- период Гражданской войны (басмачество);

- туркестанский и советский этапы модернизации (мифы о "голодоморе" и борьбе с родовой знатью);

- политические репрессии в 1920-х – начале 1950-х годов (мифы о массовости и полной невиновности попавших под них, ГУЛАГе, "погибшем цвете нации");

- Великая Отечественная война;

- политические процессы 1980-х – начала 1990-х годов (мифы о "диссидентах" в странах ЦА, Алматинских событиях 1986 года)", - перечислил он.