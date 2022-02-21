Глава кабмина ознакомился с реабилитацией автодороги Ош – Баткен - Исфана

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров в ходе рабочей поездки в Баткенскую область ознакомился с реабилитацией автодороги Ош - Баткен - Исфана на участке Ош - Ноокат - Баткен (28-75-й километр).

Заместитель министра транспорта и коммуникаций Табылды Тиллаев отметил, что автодорога Ош - Ноокат - Баткен имеет не только международное значение, но и является важной транспортной артерией для поступательного социального-экономического развития Баткенской области.

Донором строительства данного объекта является Японское агентство международного сотрудничества (JICA).

Стоимость проекта реабилитации автодороги составляет 133,58 миллиона долларов, из которых 50 миллионов долларов предназначены для строительства автодороги с 28-го по 75-й километр.

Стоит отметить, что вторым компонентом реализации проекта, на который будет направлена остальная часть кредита, является предотвращение стихийных бедствий на дороге Бишкек - Ош (строительство защитного сооружения от камнепадов, строительство опорных стен от оползней, строительство тоннелей и мостов).

"В настоящее время готовится тендерная документация. Реализация проекта будет осуществляться в соответствии с международными стандартами", - сказал он.

Председатель кабмина отметил, что тендер необходимо объявить в самое ближайшее время, а при реализации проекта следует привлечь также отечественные компании.

"Наши местные компании должны набираться опыта, учиться современным технологиям и их применению, чтобы в дальнейшем конкурировать с иностранными компаниями", - подчеркнул глава кабинета министров.