Погода
$ 84.65 - 84.80
€ 96.10 - 96.80

Глава кабмина ознакомился с реабилитацией автодороги Ош – Баткен - Исфана

252  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров в ходе рабочей поездки в Баткенскую область ознакомился с реабилитацией автодороги Ош - Баткен - Исфана на участке Ош - Ноокат - Баткен (28-75-й километр).

Заместитель министра транспорта и коммуникаций Табылды Тиллаев отметил, что автодорога Ош - Ноокат - Баткен имеет не только международное значение, но и является важной транспортной артерией для поступательного социального-экономического развития Баткенской области.

Донором строительства данного объекта является Японское агентство международного сотрудничества (JICA).

Стоимость проекта реабилитации автодороги составляет 133,58 миллиона долларов, из которых 50 миллионов долларов предназначены для строительства автодороги с 28-го по 75-й километр.

Стоит отметить, что вторым компонентом реализации проекта, на который будет направлена остальная часть кредита, является предотвращение стихийных бедствий на дороге Бишкек - Ош (строительство защитного сооружения от камнепадов, строительство опорных стен от оползней, строительство тоннелей и мостов).

"В настоящее время готовится тендерная документация. Реализация проекта будет осуществляться в соответствии с международными стандартами", - сказал он.

Председатель кабмина отметил, что тендер необходимо объявить в самое ближайшее время, а при реализации проекта следует привлечь также отечественные компании.

"Наши местные компании должны набираться опыта, учиться современным технологиям и их применению, чтобы в дальнейшем конкурировать с иностранными компаниями", - подчеркнул глава кабинета министров.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/414428
Теги:
Акылбек Жапаров, Баткенская область, дороги, Ош, Бишкек, ремонт дорог, Кабинет министров, кабмин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  