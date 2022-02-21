Пограничники ПС ГКНБ пресекли незаконный провоз контрабандного груза

Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ сообщает, что пограничники Айдаркенского пограничного отряда пресекли незаконный провоз контрабандного груза через границу.

В ходе несения службы в местности Канды Кадамжайского района Баткенской области пограничный наряд ПС ГКНБ КР обнаружил и задержал автомашину Hyundai – Porter под управлением гражданина Кыргызской Республики Э.А., 1967 года рождения.

При досмотре автомобиля был обнаружен контрабандный груз – 28 телевизоров марки Smart. Водитель пытался нелегально провезти телевизоры из Кыргызстана в Узбекистан.

По предварительным данным, стоимость контрабандного груза составила около 300 тысяч сомов.

После оформления соответствующих документов задержанный водитель и груз были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.