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Пограничники ПС ГКНБ пресекли незаконный провоз контрабандного груза

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- Айжан Мамбеталиева
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Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ сообщает, что пограничники Айдаркенского пограничного отряда пресекли незаконный провоз контрабандного груза через границу.

В ходе несения службы в местности Канды Кадамжайского района Баткенской области пограничный наряд ПС ГКНБ КР обнаружил и задержал автомашину Hyundai – Porter под управлением гражданина Кыргызской Республики Э.А., 1967 года рождения.

При досмотре автомобиля был обнаружен контрабандный груз – 28 телевизоров марки Smart. Водитель пытался нелегально провезти телевизоры из Кыргызстана в Узбекистан.

По предварительным данным, стоимость контрабандного груза составила около 300 тысяч сомов.

После оформления соответствующих документов задержанный водитель и груз были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.


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URL: https://www.vb.kg/414429
Теги:
Баткенская область, граница, контрабанда, Узбекистан, Кыргызстан
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