Обращение к президенту КР с просьбой вернуть из Сирии женщин и детей

Председатель благотворительного фонда "Протяни руку помощи" Хамида Якубова обратилась к президенту Садыру Жапарову с просьбой ускорить процесс возвращения детей и женщин - граждан Кыргызстана из Сирии.

Ниже приводим текст обращения.

"Уважаемый Садыр Нургожоевич!

От имени родителей и от себя лично хочу вас поблагодарить за 79 детей, которые возвратились из Ирака. 16 марта будет ровно год, как они вернулись на родину. Огромное вам спасибо!

На сессии ООН 23 сентября 2021-го вы сказали, что женщин и детей из Сирии нужно вернуть до наступления холодов. Мы были счастливы, что наши дети наконец-то вернутся в родной Кыргызстан. Но увы. Зима проходит, и наступает весна. А женщины и дети из КР все еще остаются в Сирии.

В лагерях в тряпичных палатках они пережили зимние холода. Весной там начинаются ливневые дожди и сильные ветра. Теперь они будут промокать в этих палатках. Я неоднократно обращалась к вам, но все мои обращения пересылаются в другие органы. Хотела бы получить лично от вас ответ хотя бы на одно мое заявление.

В этом году 7 февраля в лагере произошел пожар. Сгорело пять палаток. Приехавшие аскеры безучастно наблюдали, как бедные женщины тушат пожар. И сфотографировали остатки возгорания, чтобы выдать им новые палатки. Но аскеры застрелили ребенка, протянувшего руки к обгоревшему Корану. Были убиты четыре ребенка и три женщины, десятки получили ранения.

Вот так безнаказанно аскеры издеваются над женщинами и детьми. А ведь это могли быть и наши женщины и дети - граждане Кыргызстана.

Уважаемый Садыр Нургожоевич!

От имени наших детей и внуков прошу вас ускорить процесс возвращения наших измученных, уставших и больных детей и внуков. Подарите надежду на счастливое будущее этим бедным детям. Помогите им вернуться на родину. Вам знакома боль, когда теряешь ребенка. Поэтому можете понять и нашу боль.

Прошу вас, сделайте все возможное, чтобы быстрее вернуть наших детей и внуков".