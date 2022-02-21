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В селе Сузак задержали контрабандные сигареты стоимостью в 1 160 000 сомов

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- Айжан Мамбеталиева
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Сотрудники Оперативной таможни задержали контрабандные сигареты общей стоимостью 1 160 000 сомов.

В ходе проведения мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов незаконного ввоза/вывоза товаров и транспортных средств на таможенную территорию Евразийского экономического союза сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил Оперативной таможни, в селе Сузак Джалал-Абадской области было остановлено автотранспортное средство марки "Мерседес-Бенц 413 CDI" под управлением гр.\ажданина КР "Дж.Т."

В ходе осмотра транспортного средства был обнаружен товар – сигареты с фильтром без акцизных марок торговой марки "Milano London", в количестве 14 тысяч 500 пачек. Среднерыночная стоимость задержанного товара составляет 1 160 000 сомов.

Данный факт зарегистрирован в АИС ЖУИ Оперативной таможни ГТС, материалы переданы в прокуратуру Ошской области.


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URL: https://www.vb.kg/414441
Теги:
Джалал-Абадская область, контрабанда, таможня
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