В селе Сузак задержали контрабандные сигареты стоимостью в 1 160 000 сомов

Сотрудники Оперативной таможни задержали контрабандные сигареты общей стоимостью 1 160 000 сомов.

В ходе проведения мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов незаконного ввоза/вывоза товаров и транспортных средств на таможенную территорию Евразийского экономического союза сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил Оперативной таможни, в селе Сузак Джалал-Абадской области было остановлено автотранспортное средство марки "Мерседес-Бенц 413 CDI" под управлением гр.\ажданина КР "Дж.Т."

В ходе осмотра транспортного средства был обнаружен товар – сигареты с фильтром без акцизных марок торговой марки "Milano London", в количестве 14 тысяч 500 пачек. Среднерыночная стоимость задержанного товара составляет 1 160 000 сомов.

Данный факт зарегистрирован в АИС ЖУИ Оперативной таможни ГТС, материалы переданы в прокуратуру Ошской области.