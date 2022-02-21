Батарейку размером с крупицу соли создали немецкие ученые

Немецкие ученые создали самую маленькую батарейку. Она размером с крупицу соли. Такие батарейки в перспективе могут питать небольшие датчики в человеческом теле, а также использоваться в робототехнике. Об этом сообщается на сайте Хемницкого технического университета.

Исследовательская группа создала устройство размером меньше одного квадратного миллиметра в поперечнике. Оно может питать крошечные субмиллиметровые компьютеры и чипы. Минимальная плотность энергии минибатарейки - 100 микроватт-часов на квадратный сантиметр.

Чтобы уместить все элементы питания, исследователи использовали принцип так называемого "швейцарского рулета" (Swiss-roll). Его использует Tesla для производства аккумуляторов для своих электронных автомобилей. Для этого на поверхность натянутой пластины нанесли тонкие слои полимерных, металлических и диэлектрических материалов. Когда они начинают отслаиваться друг от друга из-за механического воздействия, происходит перепад напряжения.

Этот метод совместим с установленными технологиями производства микросхем и позволяет производить микробатареи с высокой производительностью.

Созданное немецкими учеными устройство способно питать самые маленькие в мире компьютерные чипы в течение примерно десяти часов.

От таких минибатарей могут работать различные устройства в человеческом теле. Например, приборы для отслеживания уровня кислорода в глубоких тканях, мониторинга восстановления после операций и наблюдения за жизненно важными органами.