Компания Google обновила фирменный шрифт

Компания Google переработала фирменный шрифт Roboto. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Verge.

Как отмечают в компании, обновленный дизайн вместил в себе те же вертикальные пропорции Sans Roboto, что позволяет смешивать версии с засечками и без них.

Вероятно, такой шаг от компании связан с тем, что шрифты в ретро-стиле с засечками становятся вновь популярными после доминирования минималистичных дизайнов. Новый шрифт более удобен для чтения благодаря более четким формам букв.

Сейчас шрифт просто представлен в Google Fonts как еще один вариант семейства Roboto, однако в будущем компания может использовать его в собственном маркетинга.