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Центр по профилактике правонарушений провел турнир по мини-футболу

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- Айжан Мамбеталиева
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21 февраля 2022 года сотрудниками Центра по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних (ЦППН) СОБ МВД проведен турнир по мини-футболу под названием "Футбол и патриотизм", посвященный Дню защитника отечества.

В игре приняли участие учащиеся 10 и 11 классов общеобразовательной школы № 96 Бишкека.

Цель мероприятия – привлечение подрастающего поколения к спорту, пропаганда здорового образа жизни и профилактика беспризорности и правонарушений среди детей.

На футбольном поле Центра по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних (ЦППН) СОБ МВД состоялась игра по мини-футболу в завершении которой, были определены победители. Детям вручили памятные подарки, а также призы.

Также, в рамках мероприятия проведен мастер-класс по боксу тренером спортивного клуба "Эне-Сай" Ормонбек уулу Нурсултаном.


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URL: https://www.vb.kg/414450
Теги:
дети, футбол, МВД
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