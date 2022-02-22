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Сотрудники ОВД Чуйского района заслужили благодарность граждан

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- Айжан Мамбеталиева
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На имя министра внутренних дел генерал-майора милиции Улана Ниязбекова поступило благодарственное письмо от жительницы Чуйской области Руфины Васильевны Мисько, где она положительно оценила работу сотрудников милиции.

"Я давно живу в Чуйской области и очень благодарна милиционерам, которые здесь работают. Они тесно сотрудничают с гражданами и чутко реагируют на обращения, неравнодушны к проблемам населения и помогают, и всегда вежливы и тактичны", - пишет автор письма.

Пресс-служба МВД цитирует письмо полностью:

"Уважаемый Улан Омоканович, я решила обратиться к вам и рассказать, как работают у нас милиционеры в сельской местности. Хочу поблагодарить начальника Чуйского РОВД Эрлана Исмаилова, его заместителя Асылбека Назаралиева и их подчиненных сотрудников милиции.

Своими действиями они показали пример хороших профессиональных качеств, выполняя свою работу по защите имущества граждан от посягательств воров и грабителей. Следователь Адилет Дженишбеков помог обезопасить два пустующие дома от посягательств воров.

Участковые милиционеры Болот Жороев и Бекжан Абышев учитывая мой пенсионный возраст, купили за свой счет в замки и сами отремонтировали ворота. Теперь забраться в дома будет совсем не просто. Дежурные райотдела милиции Закир Адылов и Данияр Мурзабаев всегда вежливо относятся к гражданам, своевременно принимают обращения и дают советы.

Руководство Чуйского РОВД тесно взаимодействует с гражданами, встречается с населением и проводит профилактическую работу. Чувствуются усилия руководителей по укреплению порядка, обеспечению защиты.

Поздравляю вас и всех ваших подчиненных с наступающим праздником - Днем защитника отечества! Желаю всегда быть защитой и надежной опорой для общества" - пишет Руфина Васильевна.

Руководство МВД высоко ценит мнение общественности о работе сотрудников милиции и выражает глубокую признательность за теплые слова

в адрес сотрудников органов внутренних дел.


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URL: https://www.vb.kg/414451
Теги:
МВД, праздник, Чуйская область
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