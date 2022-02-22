Погода
$ 84.71 - 84.89
€ 96.10 - 96.80

Торага ЖК Талант Мамытов встретился с Валентиной Матвиенко

218  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

21 февраля, торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Талант Мамытов в рамках официального визита парламентской делегации Кыргызстана в Россию встретился с председателем Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы повестки дня кыргызско-российского сотрудничества.

Талант Мамытов отметил высокий уровень межпарламентских связей и подчеркнул стремление кыргызской стороны к сохранению и наращиванию достигнутой динамики взаимодействия. Он предложил организовать Десятое заседание Кыргызско-Российской межпарламентской комиссии, проведение которого запланировано в Кыргызстане, уже в этом году.

Валентина Матвиенко согласилась с мнением Таланта Мамытова относительно необходимости наращивания взаимодействия между парламентами двух стран и отметила актуальность проведения в этом году Десятого заседания Кыргызско-Российской межпарламентской комиссии, включив в повестку дня перспективные вопросы двустороннего сотрудничества. При этом, она, отметив, что Совет Федерации представлен различными субъектами Российской Федерации, предложила активно развивать межрегиональное сотрудничество и рекомендовала включить этот вопрос в повестку дня заседания межпарламентской комиссии.

Говоря о развитии культурно-гуманитарного сотрудничества, Матвиенко выразила признательность кыргызской стороне за сохранение за русским языком статуса официального языка в новой редакции Конституции КР и добавила, что программа развития государственного языка и совершенствования языковой политики в Кыргызстане реализуется с учетом потребностей русского языка, который по-прежнему продолжает служить языком межнационального общения.

Особое внимание участников встречи было уделено вопросам сотрудничества в сфере миграции. Торага, касаясь темы улучшения правового положения кыргызстанцев в России, обратился с просьбой к Валентине Матвиенко оказать содействие в проведении соответствующих мероприятий по выведению отдельных категорий граждан Кыргызстана, которые оказались в так называемом "черном списке" и не могут воссоединиться со своими семьями.

Председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко разделила озабоченность кыргызской стороны в сфере миграции и предложили продолжать совместную работу по решению проблем в этой сфере.

В завершение переговоров стороны поблагодарили друг друга за конструктивный диалог и выразили уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве между КР и РФ, особенно в качественном улучшении межпарламентского диалога.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/414464
Теги:
Россия, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество, Талант Мамытов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  