Торага ЖК Талант Мамытов встретился с Валентиной Матвиенко

21 февраля, торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Талант Мамытов в рамках официального визита парламентской делегации Кыргызстана в Россию встретился с председателем Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы повестки дня кыргызско-российского сотрудничества.

Талант Мамытов отметил высокий уровень межпарламентских связей и подчеркнул стремление кыргызской стороны к сохранению и наращиванию достигнутой динамики взаимодействия. Он предложил организовать Десятое заседание Кыргызско-Российской межпарламентской комиссии, проведение которого запланировано в Кыргызстане, уже в этом году.

Валентина Матвиенко согласилась с мнением Таланта Мамытова относительно необходимости наращивания взаимодействия между парламентами двух стран и отметила актуальность проведения в этом году Десятого заседания Кыргызско-Российской межпарламентской комиссии, включив в повестку дня перспективные вопросы двустороннего сотрудничества. При этом, она, отметив, что Совет Федерации представлен различными субъектами Российской Федерации, предложила активно развивать межрегиональное сотрудничество и рекомендовала включить этот вопрос в повестку дня заседания межпарламентской комиссии.

Говоря о развитии культурно-гуманитарного сотрудничества, Матвиенко выразила признательность кыргызской стороне за сохранение за русским языком статуса официального языка в новой редакции Конституции КР и добавила, что программа развития государственного языка и совершенствования языковой политики в Кыргызстане реализуется с учетом потребностей русского языка, который по-прежнему продолжает служить языком межнационального общения.

Особое внимание участников встречи было уделено вопросам сотрудничества в сфере миграции. Торага, касаясь темы улучшения правового положения кыргызстанцев в России, обратился с просьбой к Валентине Матвиенко оказать содействие в проведении соответствующих мероприятий по выведению отдельных категорий граждан Кыргызстана, которые оказались в так называемом "черном списке" и не могут воссоединиться со своими семьями.

Председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко разделила озабоченность кыргызской стороны в сфере миграции и предложили продолжать совместную работу по решению проблем в этой сфере.

В завершение переговоров стороны поблагодарили друг друга за конструктивный диалог и выразили уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве между КР и РФ, особенно в качественном улучшении межпарламентского диалога.