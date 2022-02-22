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Обещал устроить на Кумтор за деньги. Иссык-кульца взяли за мошенничество

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- Канат Кожоев
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В Иссык-Кульской области по подозрению в мошенничестве задержан мужчина, сообщает пресс-служба УВД региона.

Уточняется, что в начале февраля в ОВД города Каракола с заявлениями обратились три жителя Ак-Суйского, Жети-Огузского районов и города Каракола. Они указали, что в 2019 году парень по имени "Нурлан", пообещал устроить их на работу на предприятие "Кумтор" и взял за это в общей сложности 365 тысяч сомов. Обещанного он не выполнил, деньги тоже не вернул.

Заявления зарегистрировали в ЕРП ОВД города Каракола и возбудили уголовные дела по ст. 209 (Мошенничество) уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В ходе проведенных следственно – оперативных мероприятий в рамках досудебного производства оперативниками ОУР ОВД города Каракола был установлен и задержан подозреваемый в мошенничестве. Им оказался, 35-летний житель села Кызыл-Суу Жети-Огузского района Ш.Н., который на предварительном следствии признал свою вину в совершенном преступлении.

При проведении дальнейших следственных мероприятий, сотрудниками милиции было установлено, что подозреваемый причастен еще к 9 фактам мошенничества. По всем выявленным фактам возбуждены уголовные дела и ведутся следственные мероприятия.

В отношении подозреваемого, городским судом избрана мера пресечения арест, сроком на один месяц. Следственные мероприятия продолжаются.


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URL: https://www.vb.kg/414465
Теги:
Иссык-Кульская область, мошенничество, преступление, Иссык-Куль, Арест, Кумтор, УВД
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