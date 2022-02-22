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В Пакистане убит еще один представитель христианского меньшинства

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- Канат Кожоев
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Насилие в отношении меньшинств в Пакистане растет: в результате очередного инцидента в Лахоре убит христианин, сообщают местные СМИ.

Перваиз Масих, 25-летний пакистанский христианин, брат семи сестер, был убит 14 февраля во время столкновения между членами мусульманской и христианской общин из-за строительства стены в квартале в полицейской зоне Factory Area в Лахоре, Пакистан.

Этот инцидент стал последним нападением на представителей меньшинств в Пакистане.

Днем ранее между членами общины произошла стычка по тому же поводу, в результате которой пострадал брат погибшего.

Полиция зарегистрировала заявление о насильственном инциденте, но не смогла должным образом проследить за этим вопросом, несмотря на его деликатность, поскольку, по их словам, они заняты обеспечением безопасности матчей PSL.

По словам заявителя Ахтара Бхатти - дяди погибшего, группа из примерно 200 человек из общины большинства собралась на улице возле его дома в Лахоре. Они бросались оскорбительными словами и шумели. Несколько агрессивных членов группы напали на Перваиза с железным прутом. В результате, мужчина умер уже через несколько минут.

Полиция Лахора сообщила, что подозреваемый арестован, ведется расследование. Вместе с тем, христианские и другие организации меньшинств в Пакистане требуют от правительства обеспечить безопасность меньшинств в стране, поскольку они также являются гражданами Пакистана.

Это произошло после того, как два христианских священника, возвращавшихся с молитвы, пастор Патрик и пастор Уильям Сирадж, были застрелены неизвестными на мотоциклах в воскресенье 31 января в Пешаваре.

Пастор Анвар Фазл, председатель Aijaq TV и церкви "Вечная жизнь", осудил этот чудовищный акт и попросил власти арестовать обвиняемых, в противном случае христианская община Пакистана выразила готовность провести широкомасштабные акции протеста.

Недавние нападения на христианскую молодежь и священников - еще один пример продолжающихся нападений на меньшинства в Пакистане. В последние годы в Пакистане наблюдается всплеск нападений на меньшинства, а также на места их поклонения. Страна подверглась критике со стороны международного сообщества за то, что не защищает интересы меньшинств.


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URL: https://www.vb.kg/414467
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