Милиция просит помощи граждан в поиске пропавшей 16-летней Нагии Имашовой

ОВД Сокулуского района разыскивается без вести пропавшая Имашова Нагия Маликовна 2006 года рождения, проживающая в селе Арал. Девушка вышла из школы, расположенной в селе Сокулук по улице Калинина 21 февраля 2022 года примерно 16:00 часов и не вернулась.

Приметы: рост 155-160 см, среднего телосложения, волосы коричневые, глаза карие.

Была одета: Куртка молочного цвета, классические штаны черного цвета, джемпер красного цвета, рубашка белого цвета, зимние сапоги черного цвета.

Всех, кто владеет, какой либо информацией о местонахождении школьницы, просят сообщать по телефонам: