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Милиция просит помощи граждан в поиске пропавшей 16-летней Нагии Имашовой

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- Алина Мамаева
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ОВД Сокулуского района разыскивается без вести пропавшая Имашова Нагия Маликовна 2006 года рождения, проживающая в селе Арал. Девушка вышла из школы, расположенной в селе Сокулук по улице Калинина 21 февраля 2022 года примерно 16:00 часов и не вернулась.

Приметы: рост 155-160 см, среднего телосложения, волосы коричневые, глаза карие.

Была одета: Куртка молочного цвета, классические штаны черного цвета, джемпер красного цвета, рубашка белого цвета, зимние сапоги черного цвета.

Всех, кто владеет, какой либо информацией о местонахождении школьницы, просят сообщать по телефонам:

  1. деж. часть ГУВД Чуйской области (0312) 43-01-27, (0312) 43-88-85,
  2. деж. часть ОВД Сркулуского района (0312) 60-75-67, 055886 14 86,0709 35-35-29 (группа розыска)
.


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URL: https://www.vb.kg/414471
Теги:
розыск, Сокулукский район, Кыргызстан
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