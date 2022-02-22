Шавкат Мирзиёев подписал постановление о снижении таможенных пошлин на авто

Шавкат Мирзиёев накануне подписал постановление, в рамках которого ставки таможенных пошлин на импорт автомобилей будут снижены в два этапа, сообщают СМИ.

Согласно документу, на первом этапе начиная со вчерашнего дня пошлины снижаются с 30 до 15 процентов, но дополнительные коэффициенты, которые учитывают мощность двигателя машины, останутся без изменений.

На втором этапе – с 1 января 2023 года – снизятся дополнительные коэффициенты, при этом ставка таможенной пошлины останется на уровне 15 процентов.

При этом интересно, что теперь новые пошлины будут распространяться только на новые автомобили, с момента выпуска которых прошло не более одного года на момент пересечения таможенной границы Узбекистана.

Все авто старше одного года пойдут по ставке 30% + дополнительный коэффициент, а старше трех лет – по ставке 40% + дополнительный коэффициент.

Фактически получается, что подешевеет растаможка только новых (не старше 1 года с момента выпуска) автомобилей.