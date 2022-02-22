Погода
$ 84.71 - 84.89
€ 96.10 - 96.80

Шавкат Мирзиёев подписал постановление о снижении таможенных пошлин на авто

139  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Шавкат Мирзиёев накануне подписал постановление, в рамках которого ставки таможенных пошлин на импорт автомобилей будут снижены в два этапа, сообщают СМИ.

Согласно документу, на первом этапе начиная со вчерашнего дня пошлины снижаются с 30 до 15 процентов, но дополнительные коэффициенты, которые учитывают мощность двигателя машины, останутся без изменений.

На втором этапе – с 1 января 2023 года – снизятся дополнительные коэффициенты, при этом ставка таможенной пошлины останется на уровне 15 процентов.

При этом интересно, что теперь новые пошлины будут распространяться только на новые автомобили, с момента выпуска которых прошло не более одного года на момент пересечения таможенной границы Узбекистана.

Все авто старше одного года пойдут по ставке 30% + дополнительный коэффициент, а старше трех лет – по ставке 40% + дополнительный коэффициент.

Фактически получается, что подешевеет растаможка только новых (не старше 1 года с момента выпуска) автомобилей.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/414474
Теги:
Узбекистан, Шавкат Мирзиёев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  