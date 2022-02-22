Ташкентский профессор назвал Академию наук домом престарелых

Профессор Ташкентской медицинской академии Зарифбой Ибодуллаев обратился к научной общественности со своей страницы в социальных сетях. Anhor.uz публикует текст обращения узбекского ученого в переводе. Редакция не раз обращала внимание общественности к проблемам отечественной науки.

Обращение к узбекским ученым или не будем рабами политики!

Уважаемые ученые,

Давайте смотреть правде в глаза. Узбекская наука приближается к краю пропасти. Среди молодых ученых, поступающих в науку, процветает плагиат. Публиковать статью в Scopus - это все равно, что выполнять план по хлопку в советское время. На Ученом совете ректоры неоднократно говорили руководителям кафедр: "Пишите больше статей, и наш институт должен быть в 1000 лучших", и неоднократно ставили планы перед молодежью. В результате почти 80-90% научных статей пишутся с потолка, особенно в медицине.

К защите диссертации поощряется как сотрудник, который может заниматься наукой, так и тот, кто не может. Уже 30 лет никто не заботится об улучшении материально-технической базы ведомств и не беспокоится о лжи. То есть нам 30 лет обещали, а оборудование кафедры и научных лабораторий устаревает. Конечно, некоторые кафедры оснащены новым оборудованием, но их можно пересчитать по пальцам.

Хочу повторить ещё раз, в науке свирепствует плагиат, и, к сожалению, ни наставники, ни ученики не стыдятся этого. Плагиат становится обычным явлением.

Научно-практическая катастрофа или что делали ученые в Сардобе?

6 июня 2020 года я наткнулся на информацию, опубликованную на Sof.uz и распространившуюся в социальных сетях под заголовком "Зоологи изучают влияние крыс и лисиц на обрушение Сардобинской плотины". Сначала я подумал, что это шутка. Потом я узнал, что специалисты Института зоологии Академии наук Республики Узбекистан были отправлены в "научную поездку" на Сардобинское водохранилище. По сообщению пресс-службы Академии наук, целью поездки было определение влияния диких грызунов и других животных на состояние плотины Сардобинского водохранилища. Снова обратимся к научному заключению. "На 3-м участке борта плотины обнаружены открытые проходы норы крота обыкновенного…. На верхней части плотины были найдены норы песчаной мыши Тамариск. Также найдена лисья нора…"

Уважаемые ученые! Наверное, никто лучше нас не знает, что судьбу Узбекистана и его будущее будет определять наука, а не хокимы или политики. Как видите, эти политики, разграбившие государство, нанесшие миллиардные ущербы стране и лишившие жилья простой народ, отправили сотрудников Академии наук на поиски лис и крыс, чтобы прикрыть свои гнусные дела. Я считаю этот инцидент беспрецедентным злодеянием и позором. Ни ученые, ни наука не имеют для таких людей никакой ценности. Сколько мы, учёные, ещё будем молчать? Ведь невпроворот дел для ученых всех отраслей! Почему бы нам не заявить об этом смело в Администрацию президента? Почему Академия наук спит? Академия наук, мне кажется, уже стала домом престарелых. Нет ни одного открытия мирового значения. Почему узбекские ученые оказались в таком положении?

Где Яхё Гулямовы? Где Ибрагимы Муминовы? Где Обиды Содиковы? Где Хабибы Абдуллаевы? Где Уктамы Ариповы? Где Комилджоны Зуфаровы? Где Воситы Вохидовичи Вохидовы? Где Саади Сирожиддиновы и Ташмухаммады Саримсаковы?! Где Ёркины Туракуловы? Где Хамиды Сулеймановы? Где Хадичи Сулеймановы? Где Буривои Ахмедовы? Где Пулаты Киргизбаевичи Хабибуллаевы? Ведь такие люди выросли в Советском Узбекистане, который вы ругаете. Перед ними преклонялись ученые России, Украины и Беларуси, а дальнее зарубежье встречало их с большим уважением.

Почему сейчас не появляются такие ученые? Я задаю этот вопрос членам правительства, сидящим на самом верху. Ответьте мне! Зачем вы развалили узбекскую науку?! Зачем?! Почему мы доверили судьбу такой священной земли горстке каких-то подхалимов, коррумпированных хокимов и министров, не имеющих копеечного авторитета в глазах народа? Если один из хокимов говорит, что сотрёт район с карты, потому что жители ему не нравятся, другой требует, чтобы о нём слагали стихи, еще один чтобы понравиться президенту живёт некоторое время в контейнере, еще один делает учителей посмешищем на всю страну, другой сказал, что отправит их в Дубай, если будут ходить пешком и так далее, и так далее. Где политические знания? Где мудрость? Где логика? Всё потонуло во лжи! Вам не стыдно?

Если некоторые министры срочно останавливают учебный процесс и отправляют тысячи студентов в провинцию измерять людям окружности шеи и живота, если профессоров вместо того, чтобы они преподавали и занимались в лабораториях наукой заставляют ходить по махаллям. Будет ли конец этой бессмыслице? Ну, скажите мне, когда? Есть ли смысл в таких делах? Разве в таком случае уровень науки не упадет до уровня махалли? В конце концов, разве каждый не должен заниматься своим делом?

Ответьте, пожалуйста. Ведь Узбекистан не состоит только из махаллей. Ведь есть ещё такая вещь, как наука. Во всех отраслях есть проблемы, ждущие решения ученых, и как бы горько не было говорить, если эти проблемы не будут решены, то невозможно говорить о развитии страны.

Пожалуйста! Уважаемые ученые! Не будем рабами политики, будем служить развитию страны! Скажем президенту всю правду. Разве мы не идем по ложному пути?

С уважением, профессор Зарифбой Ибодуллаев, 19 февраля 2022 г.