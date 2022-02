Пресс-секретарь Токаева опроверг наличие у него счетов в швейцарском банке

У президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева нет финансового счета в швейцарском банке. Также глава государства не имел никакого отношения к иностранным банкам и офшорным компаниям и никакой недвижимости за рубежом, написал у себя в Facebook его пресс-секретарь Берик Уали.

По его словам, бывшая жена Касым-Жомарта Кемеловича никогда не имела финансового счета, как написано в статье.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев не имеет счетов в швейцарском банке, о которых стали писать некоторые СМИ. Президенту не принадлежат счета в зарубежных банках, офшорные компании, он не владеет зарубежной недвижимостью.

Бывшая супруга Касым-Жомарта Кемелевича никогда не владела указанными в публикации счетами.

Что касается Тимура Токаева, то ему 38 лет, он занимается предпринимательством, никогда не работал на государственной службе.

Эта фейковая информационная атака на Главу государства преследует цель дискредитировать его, поскольку Президент ведет энергичную работу по ограничению монополии в экономике и политике, осуществляет реформы, которые, возможно, кому-то не по нутру", - написал он.

Напомним, международный консорциум журналистов-расследователей обнаружил, что несколько лет назад семья президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева владела компанией в Великобритании и двумя оффшорными компаниями, зарегистрированными на Британских Виргинских островах.

По данным репортеров, еще с конца 90-х годов у Токаевых был счет в швейцарском банке Credit Suisse. Максимальная сумма, которую держали здесь, составляла 1,5 млн швейцарских франков. Это было в 2005 году.

В 2011 году Токаевы закрыли счет и спустя год семья создала две оффшорные компании. Wishing Well Group Inc. официально принадлежала бывшей жене нынешнего главы Казахстана Надежде, Wisdom Invest & Finance Inc. - сыну президента Тимуру. Эти юридические лица также имели счета в швейцарских банках, их единственной активностью было управление компанией Edelweiss Resources LLP, зарегистрированной в Великобритании. Согласно финансовым отчетам за март 2014 года, активы организации составляли 4 млн долларов наличными в банке и 1 млн долларов в виде инвестиций.