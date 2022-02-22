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Пышные торжества и похороны предлагают ограничить законом в Кыргызстане

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане предлагают ограничить количество гостей на свадьбах, похоронах и других торжествах.

28 февраля в Жогорку Кенеше состоятся парламентские слушания по обсуждению законопроекта "Об упорядочении проведения свадеб, семейных торжеств, проводов покойного в последний путь и мероприятий, посвященных памяти покойного в КР"

В проекте закона говорится, что семейные торжества, обряды и мероприятия проводятся с приглашением от 100 до 200 человек.

Свадебные торжества проводится в течение в одного дня с банкетом от 200 до 300 человек.

Церемония государственной регистрации брака в органах записи актов гражданского состояния проводится с использованием не более 3 легковых автомашин.

"В последние годы в проведении данных мероприятий, воплотивших в себя многовековые традиции и обычаи, встречаются такие отрицательные проявления и пороки, как тщеславие, стремление показать себя, чрезмерное расточительство.

Кроме того, некоторые граждане для и после проведения расточительных и помпезных свадебных мероприятий берут средства в долг, и чтобы расплатиться они выезжают за пределы республики на заработки. Некоторые воспринимают такие мероприятия как единственную возможность избежать критики и замечаний со стороны соседей и родственников, давления общественности в целом", - написал в справке обосновании инициатор депутат ЖК Улугбек Ормонов.

Обряды похорон и траура предлагается проводить без ограничения количества участвующих и без забивания крупного рогатого скота и лошадей.

Кроме того, предлагаются временные ограничения "Свадьбы, семейные торжества проводятся в выходные дни с 8.00 до 23.00 часов, а в рабочие дни с 18.00 до 22.00 часов".

Следить за соблюдением закона будут при постоянные комиссии при местных исполнительных органах государственной власти районов, исполнительных органах местного самоуправления создаются.


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URL: https://www.vb.kg/414483
Теги:
законопроект, Жогорку Кенеш, той
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