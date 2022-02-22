Чиновники ГП "Кыргызтеплоэнерго" нанесли ущерб государству в 22,5 млн сомов

В ходе продолжающихся оперативно-розыскных мероприятий, направленных на вскрытие и демонтаж коррупционных схем в топливно-энергетической сфере, органами ГКНБ были выявлены допущенные нарушения законодательства со стороны должностных лиц Кантского филиала теплоснабжения ГП "Кыргызтеплоэнерго", повлекшие нанесение значительного финансового ущерба, сообщает пресс-служба ГКНБ.

В рамках возбужденного уголовного дела и назначенных экспертиз были проведены соответствующие аудиторские проверки, в результате чего подтверждено наличие устойчивых незаконных схем по выводу бюджетных средств в теневой оборот.

Фиктивное увеличение норм расходов топочного мазута, приобретение товаров и услуг по завышенным ценам, а также иные допущенные нарушения повлекли ущерб государству на сумму в 22,5 миллиона сомов.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств дела, установление должностных лиц, причастных к выявленным коррупционным схемам, а также каналов вывода бюджетных средств из законного оборота.

Отметим, в прошлом месяце органами ГКНБ были выявлены аналогичные нарушения в Орловском предприятии тепловодоснабжения и водоотведения ГП "Кыргызтеплоэнерго", где ущерб государству составил 32,9 миллиона сомов.