Погода
$ 84.71 - 84.89
€ 96.10 - 96.80

Иранец узнал, что ему могут отменить смертную казнь и… умер от "радости"

108  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Иранский заключенный скончался от сердечного приступа, узнав, что ему могут отменить смертную казнь за преступление, которое он совершил 18 лет назад. Об этом сообщает Middle East Monitor.

Мужчину арестовали в возрасте 37 лет. Акбара обвиняли в умышленном убийстве. Много лет иранец жил в страхе. Его адвокатам все же удалось договориться с семьей погибшего, но освобождения заключенный так и не дождался. Счастливая весть о том, что семья жертвы "помиловала" его и что, скорее всего, смертную казнь отменят, оказалась для мужчины трагической. Акбар не перенес такой радости. У мужчины случился сердечный приступ и он скончался.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/414496
Теги:
Иран, в мире
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  