Иранец узнал, что ему могут отменить смертную казнь и… умер от "радости"

Иранский заключенный скончался от сердечного приступа, узнав, что ему могут отменить смертную казнь за преступление, которое он совершил 18 лет назад. Об этом сообщает Middle East Monitor.

Мужчину арестовали в возрасте 37 лет. Акбара обвиняли в умышленном убийстве. Много лет иранец жил в страхе. Его адвокатам все же удалось договориться с семьей погибшего, но освобождения заключенный так и не дождался. Счастливая весть о том, что семья жертвы "помиловала" его и что, скорее всего, смертную казнь отменят, оказалась для мужчины трагической. Акбар не перенес такой радости. У мужчины случился сердечный приступ и он скончался.