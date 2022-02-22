Граждане КР, РУз и РФ арестованы за участие в январских беспорядках в РК

В эфире одного из республиканских телеканалов уполномоченный по правам человека в РК Эльвира Азимова рассказала об условиях содержания арестованных за участие в январских беспорядках в Казахстане, передает Zakon.kz.

"В числе арестованных в связи с массовыми беспорядками и в следственных изоляторах в настоящее время находятся 18 иностранных граждан. Из них: 14 граждан Узбекистана, двое – из России и двое граждан Кыргызстана. В части условий содержания под стражей установлены случаи несвоевременного доступа к питьевой воде и недостаточного доступа к питанию в первые 48 часов после 6 января. В изоляторах временного содержания и дополнительных помещениях, куда доставлялись задержанные, проблема была связана с большим количеством задержанных", - сказала Азимова

По словам Азимовой, в последующем ситуация стабилизировалась.

Всем арестованным уже после 10 января было разрешено получать передачи из дома. Нормативы питания на сегодня соблюдаются, но есть несколько обращений в этой части, касающиеся качества питания.