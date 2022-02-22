Биткоину предсказывают годы застоя

Соучредитель биржи криптовалют Huobi Ду Джун поделился своими прогнозами о том, что цена биткоина в ближайшие годы будет находиться в состоянии застоя, оживление на рынке и рост цен произойдут не раньше конца 2024-го или начала 2025 года. Его слова приводит CNBC.

Эксперт подчеркнул, что циклы на рынке тесно связаны с халвингом. В ходе этого процесса награда майнеров за добычу блоков уменьшается, то есть скорость генерации токенов замедляется, а майнеры получают вдвое меньше криптовалюты. Халвинг происходит примерно раз в четыре года. Последний халвинг произошел в мае 2020 года, а в прошлом году биткоин превысил исторический максимум выше 68 тысяч долларов.