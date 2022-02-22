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Биткоину предсказывают годы застоя

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- Айжан Мамбеталиева
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Соучредитель биржи криптовалют Huobi Ду Джун поделился своими прогнозами о том, что цена биткоина в ближайшие годы будет находиться в состоянии застоя, оживление на рынке и рост цен произойдут не раньше конца 2024-го или начала 2025 года. Его слова приводит CNBC.

Эксперт подчеркнул, что циклы на рынке тесно связаны с халвингом. В ходе этого процесса награда майнеров за добычу блоков уменьшается, то есть скорость генерации токенов замедляется, а майнеры получают вдвое меньше криптовалюты. Халвинг происходит примерно раз в четыре года. Последний халвинг произошел в мае 2020 года, а в прошлом году биткоин превысил исторический максимум выше 68 тысяч долларов.


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URL: https://www.vb.kg/414501
Теги:
новости мира, криптовалюта
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