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Милиционеры не хотели платить за проезд (видео)

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- Назгуль Абдыразакова
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В соцсетях распространяется видео, где двое милиционеров в общественном транспорте не оплатили за проезд.

Одна из пассажирок говорит: "Вам что жалко заплатить 11 сомов, вам же доплачивают. Сколько людей водитель возит в день, тратя свои силы и нервы, довозит нас до нужного места".

Далее водитель просит предъявит милиционера удостоверение.

"Тебе трудно дать 11 сомов, даже пенсионеры и школьники платят за дорогу. Они привыкли ездить бесплатно", - говорит водитель в конце видео.

Мнения комментирующих разделились: кто-то поддержал милиционеров, считая, что поскольку они постоянно находятся на страже порядка, то имеют право передвигаться бесплатно в общественном транспорте, другие осудили действия сотрудников правоохранительных органов.

vb.kg уточнило в мэрии Бишкека, предусмотрен ли бесплатный проезд для милиционеров. В муниципалитете дали отрицательный ответ.


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URL: https://www.vb.kg/414502
Теги:
Кыргызстан, общественный транспорт, милиция
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