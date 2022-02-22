Милиционеры не хотели платить за проезд (видео)

В соцсетях распространяется видео, где двое милиционеров в общественном транспорте не оплатили за проезд.

Одна из пассажирок говорит: "Вам что жалко заплатить 11 сомов, вам же доплачивают. Сколько людей водитель возит в день, тратя свои силы и нервы, довозит нас до нужного места".

Далее водитель просит предъявит милиционера удостоверение.

"Тебе трудно дать 11 сомов, даже пенсионеры и школьники платят за дорогу. Они привыкли ездить бесплатно", - говорит водитель в конце видео.

Мнения комментирующих разделились: кто-то поддержал милиционеров, считая, что поскольку они постоянно находятся на страже порядка, то имеют право передвигаться бесплатно в общественном транспорте, другие осудили действия сотрудников правоохранительных органов.

vb.kg уточнило в мэрии Бишкека, предусмотрен ли бесплатный проезд для милиционеров. В муниципалитете дали отрицательный ответ.