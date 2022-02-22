В России вырос спрос на антидепрессанты и нейролептики

В России с начала 2022 года вырос спрос на антидепрессанты и нейролептики на 43 и 35 процентов соответственно в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Основная причина роста продаж этих препаратов - последствия пандемии. Об этом пишут Известия.

За неполный первый месяц 2022 года россияне купили больше 895 тысяч упаковок антидепрессантов. В январе прошлого года эта цифра была значительно меньше – 626 тысяч. Продажи же нейролептиков выросли с 516 тысяч упаковок до 698 тысяч.

Спрос на препараты для лечения расстройств психики специалисты связывают с постковидным синдромом и общей тревожностью, вызванной пандемией. Чаще всего пациенты жалуются на нарушение сна, тревожность, подавленность и беспокойство. Многие люди начали испытывать неврозы и депрессии при переходе на удаленный формат работы. Внешние факторы, такие как неуверенность в завтрашнем дне и боязнь заразиться коронавирусом, тоже сыграли не последнюю роль.

"Мы имеем дело с изменением психики на много лет вперед", - отмечает доктор медицинских наук Андрей Шмилович.

Еще до пандемии коронавируса распространенность психических расстройств была очень высока. С начала эпидемии она повысилась в разы. В начале пандемии фиксировался рост продаж антидепрессантов на 14 процентов. То есть сама по себе пандемия - ситуация, очень травмирующая психику. Нужно понимать, в каком статусе человек столкнулся с ней. Если он был абсолютно здоров с точки зрения психики, то постковидный синдром может проявляться в "стертой" форме. А если изначально человек имел скрытую патологию, то постковидный синдром будет более выраженным.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко даже поручила профильному социальному комитету верхней палаты парламента проработать с Минздравом возможность включения психиатрической помощи переболевшим ковидом в систему обязательного медицинского страхования. В частности, рассмотреть возможность постковидной психиатрической реабилитации в поликлиниках.

Это предложение последовало после выступления президента Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского, профессора Зураба Кекелидзе. Он рассказал, что после перенесенного COVID-19 у человека могут появиться острые или затяжные психозы, панические атаки, раздражительность и вспыльчивость.