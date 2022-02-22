Социальная сеть Трампа стала самым скачиваемым приложением в США

Социальная сеть экс-президента США Дональда Трампа Truth Social заняла первое место по загрузкам среди бесплатных приложений в американском Apple App Store, передает Reuters.

В сообщении говорится, что приложение было доступно незадолго до полуночи по восточному времени и стало самым скачиваемым приложением в App Store. Truth Social автоматически загружено на устройства Apple Inc. AAPL.O, принадлежащие пользователям, которые ранее оставляли заявку.

Многие пользователи сообщали, что у них возникли проблемы с регистрацией аккаунта, они были добавлены в список ожидания с сообщением: "В связи с массовым спросом мы поместили вас в список ожидания".