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Эксперты определились с лидерами гонки на повторных выборах депутатов ЖК

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- ВБ
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27 февраля состоятся повторные выборы депутатов Жогорку Кенеша КР по двум городским округам. Наше издание провело опрос среди ряда политологов, общественных деятелей, активистов и избирателей в Первомайском и Свердловском округах. Всего в нем приняли участие более 400 человек в каждом из районов. Опрос проводился с 17 по 22 февраля 2022 года в формате личного либо телефонного интервью с респондентами.

В Первомайском округе, кандидат в депутаты Эльвира Сурабалдиева, которая набрала по результатам исследований 43% голосов, без сомнения имеет больше шансов. По ранее опубликованным мнениям независимых экспертов, шансы на победу ей дают политический вес и опыт.

Следом за ней идет экс-депутат Нурбек Тотонов (10%). "Против всех" только 8%. 4 и 5 место в рейтинге делят между собой Нурбек Токтокунов и Русланбек Акылбеков с 4 и 3% поддержки у каждого. Остальные кандидаты набрали менее одного процента. Совсем воздержались от ответа 21% опрошенных респондентов.

Эльвира Сурабалдиева - 43 %

Нурбек Тотонов - 10 %

Против всех - 8 %

Нурбек Токтокунов - 4 %

Русланбек Акылбеков - 3 %

Воздержались от ответа – 21%

Если в Первомайском округе ситуация более понятная, то в Свердловском округе прогнозируется ожесточенная борьба. Особенно, в связи с задержаниями за подкуп представителей некоторых кандидатов. Однако можно выявить лидеров гонки и там. Так, по данным опросов, лидируют с минимальным отрывом друг от друга Аида Салянова, Ирина Карамушкина и Алмаз уулу Аскар, набирая в среднем по 20% голосов опрошенных. Кандидат "Против всех", также, как и в Первомайском округе, набирает не более 7% голосов респондентов. Остальные кандидаты значительно отстают от лидеров. В любом случае день голосования и активная работа каждого из них на последней неделе агитации покажет, кто из них сильнее.

Напомним, в Бишкеке, перевыборы в Жогорку Кенеш по Первомайскому и Свердловскому избирательным округах назначены на 27 февраля этого года.

28 ноября 2021 года в Кыргызстане состоялись парламентские выборы и в вышеназванных избирательных округах победил кандидат "против всех".


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URL: https://www.vb.kg/414516
Теги:
выборы, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Эльвира Сурабалдиева
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