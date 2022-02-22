Тенгиз Болтурук освобожден от должности внешнего управляющего "Кумтором"

Болтурук Тенгиз Аяпберген уулу освобожден от исполнения обязанностей временного внешнего управляющего закрытым акционерным обществом "Кумтор Голд Компани". Соответствующее распоряжение подписал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.
Тенгиз Болтурук освобожден от исполнения обязанностей на основании поданного заявления.
Временным внешним управляющим ЗАО "Кумтор Голд Компани" глава кабмина назначил ОАО "Национальная холдинговая компания "Наследие Великих Кочевников", руководителем которой является Бөлтүрүк Теңиз Аяпберген уулу.