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Токаев поручил срочно принять антикризисный план из-за ситуации на Украине

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил срочно принять антикризисный план из-за ситуации на Украине. Об этом он заявил на оперативном совещании Совета безопасности, сообщает пресс-служба Акорды.

Данный план, со слов президента, необходим "для оперативного реагирования на негативные последствия неизбежного ухудшения международной ситуации в результате военно-политического и санкционного противостояния".

В заседании участвовали премьер-министр Алихан Смаилов, глава Нацбанка Галымжан Пирматов, вице-премьер - глава МИДа Мухтар Тлеуберди, министр обороны Руслан Жаксылыков и другие руководители ведомств.

"Глава государства дал конкретные поручения по минимизации потенциальных экономических и иных рисков для нашей страны", - указано в сообщении.

Вечером 21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (Украина называет эти регионы временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей, ОРДЛО). Комментируя данное решение, министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди ранее заявил, что вопрос о признании Казахстаном Донецкой и Луганской народных республик не стоит. "Мы исходим из основ международного права и основных принципов Устава ООН", - подчеркнул он.

Источник: Фергана


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URL: https://www.vb.kg/414520
Теги:
Казахстан, Украина, Касым-Жомарт Токаев
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