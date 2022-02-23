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Бурунов, Лабковский и Niletto стали героями обложки журнала Maxim

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- Назгуль Абдыразакова
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В сети активно обсуждают новую обложку журнала Maxim, представил публике специальный "женский номер". Героями мартовского выпуска стали актер Сергей Бурунов, психолог Михаил Лабковский и певец Niletto. На фото для глянцевого журнала они позируют далеко не в гламурных образах - все трое примерили майки-алкоголички и джинсы.

Maxim в очередной раз подтверждает репутацию самого щедрого журнала в истории: мы дарим всем женщинам трех лучших мужчин страны!- анонсировали номер в инстаграме издания.

В телеграм-каналах такой "подарок" оценили не все.

То есть это лучшее, что может предложить журнал Maxim российским женщинам в специальном женском номере? Печально, девочки,- написала Катя Федорова, автор телеграм-канал Good Morning, Karl.

Другие же, кажется, решили, что это настолько плохо, что даже хорошо.

Кажется, Maxim попал в самое яблочко, когда делал эту обложку. Женщины в комментариях в полном восторге. Я не знаю, что происходит, но я в полном восторге от этого кринжа,- отметил канал "Дьявол носит H&M".

В комментариях в инстаграме многие подписчицы действительно были щедры на эмодзи в виде огоньков и сердец, но были и недовольные.

Если это лучшие мужчины страны, я искренне сочувствую российским женщинам.

Вместо Niletto надо было какого-нибудь спившегося Лепса пригласить. Вышло бы трио "Прощай, либидо!"- написали пользователи.

Других не устроил кастинг.

Где Галкин?- возмутилась одна из читательниц.

Мужчины - это не только о мускулах. Это об уме, о юморе, о профессионализме и любви к жизни. Отличный, просто потрясающий ход,- отметили в комментариях те, кому обложка понравилась.

Источник: spletnik


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URL: https://www.vb.kg/414521
Теги:
Россия, шоу-бизнес
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