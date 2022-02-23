Посол Палестины в Кыргызстане Мохаммад Таршахани завершил свою миссию

Заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики Айбек Артыкбаев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Палестина в Кыргызской Республике (по совместительству) Мохаммадом Таршахани по случаю завершения его дипломатической миссии. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

В ходе встречи сторонами были отмечены ключевые моменты кыргызско-палестинского взаимодействия, а также обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, расширение договорно-правовой базы, организация визитов на различных уровнях и оказание взаимной поддержки в выборные органы международных организаций, таких как ООН и ОИС.

ПосолТаршахани, в свою очередь, выразил признательность кыргызской стороне за поддержку, оказываемую на протяжении всего пребывания его на посту главы дипломатической миссии Государства Палестины в Кыргызской Республике с резиденцией в городе Ташкенте.

В завершении встречи Замминистра Айбек Артыкбаев поблагодарил Посла МохаммадаТаршахани за вклад в укрепление двусторонних отношений между Кыргызстаном и Палестиной и пожелал ему дальнейших успехов.