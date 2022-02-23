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Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с 23 февраля

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане сегодня, 23 февраля, президент Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем защитника Отечества.

"Ежегодно 23 февраля мы отдаем дань уважения и признательности тем, кто защищал и защищает нашу Родину. Тем, кто стал образцом чести и доблести, преданного служения Отчизне, духовного величия нашего народа. Особые почести мы оказываем нашим ветеранам Великой Отечественной войны и труда. Этот праздник напоминает нам завет предков - беречь свое Отечество как зеницу ока. Ведь защита родного дома - первейший долг, исполнение которого для каждого гражданина - дело чести.

В этот день все кыргызстанцы с благодарностью вспоминают героический подвиг защитников Родины, склоняя голову перед светлым образом тех, кто отдал свою жизнь за свободу нашей тогда единой державы. И только при таком отношении подрастающим поколениям станет понятным и значение независимости суверенного Кыргызстана, необходимости беречь и защищать родную землю. Именно так молодёжь постигает смысл таких святых понятий, как Отечество, обязанность гражданина и патриотический долг.

Сейчас, когда мир с каждым днём сталкивается со всё новыми угрозами, вы должны находиться в высокой степени готовности противостоять этим вызовам. В этих условиях государство предпринимает неустанные усилия с тем, чтобы совершенствовать боеспособность Вооружённых Сил нашей страны, неуклонно улучшать их готовность дать отпор любой экспансии извне и повышать уровень воинской подготовки. Вместе с тем значительное внимание руководство страны уделяет и социальному обеспечению военнослужащих, что мы будем делать и впредь", - написал в своем обращении глава государства.


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URL: https://www.vb.kg/414532
Теги:
праздник, Кыргызстан, Вооруженные силы, поздравление, Садыр Жапаров
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