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Президент Садыр Жапаров высказался по поводу событий на востоке Украины

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- Александра Василькова
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Пост, посвященный обострению отношений между Россией и Украиной, появился на официальной странице Facebook главы государства вчера.

Приводим полный текст публикации.

"С тревогой и глубокой озабоченностью наблюдаю за развитием ситуации на востоке Украины.

Мне постоянно докладывают о развитии ситуации, в том числе вокруг Донбасса.

Кыргызская Республика всегда исходила из необходимости соблюдения Минских договоренностей, являющихся единственным документом по урегулированию конфликта, получившим поддержку Совета безопасности ООН.

К сожалению, их невыполнение привело к нынешней непростой ситуации.

Убежден в необходимости урегулирования возникшей ситуации исключительно мирным дипломатическим путем и за столом переговоров во избежание человеческих жертв.

Ведь жизнь человека – самое ценное, что есть на земле.

Призываю при урегулировании ситуации максимально проявлять благоразумие и сдержанность для недопущения дальнейшей эскалации конфликта.

Возможно, это была вынужденная мера для защиты мирного населения территорий Донбасса, где проживает большое количество российских граждан.

Хочу заметить, что признание того или иного государства является суверенным правом любой страны", - говорится тексте.


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URL: https://www.vb.kg/414535
Теги:
президент, Россия, Украина, политика, Садыр Жапаров
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