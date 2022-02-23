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ГКНБ задержаны чиновники из Минфина и кабмина за вымогательство откатов

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане ГКНБ задержаны начальник отдела Министерства финансов и бывший работник аппарата правительства, сообщает пресс-служба ГКНБ.

Сообщается, что в ходе расследования уголовного дела в отношении вице-мэра Бишкек У.А., организовавшего коррупционную схему по получению "откатов" при строительстве соцобъектов, установлена причастность заведующего отдела планирования капитальных вложений Министерства финансов КР К.А.М. и бывшего работника аппарата правительства А.М.Б.

Согласно показаниям фигурантов уголовного дела, после присуждения ОсОО тендера на строительство школы им. Т.Каракеева в Чуйской области у его руководителя Т.Г.Т. возникли искусственно созданные чиновниками проблемы в части финансирования. Основной целью являлось получение "отката".

Следует отметить, что К.А.М. обладал широкими полномочиями в части выделения денежных средств из государственного бюджета на строительство, в том числе определения приоритетных объектов.

В этой связи Т.Г.Т. передала вышеуказанным должностным лицам денежные средства в размере 5% от общей суммы, или 1 миллион 500 тысяч сомов в качестве взятки.

21 февраля 2022 года следствием ГКНБ КР в рамках указанного дела были задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР К.А.М. и А.М.Б. и в настоящее время проводятся следственно-оперативные действия, направленные на установление всех обстоятельств дела и причастных лиц.

Необходимо отметить, что в настоящее время ГКНБ ведется соответствующая работа по установлению аналогичных коррупционных схем по получению откатов отдельными должностными лицами при строительстве различных социальных объектов.


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URL: https://www.vb.kg/414541
Теги:
ГКНБ, коррупция, строительство
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