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Министр образования встретился с учителями в Баткенской области

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане вчера, 22 февраля, министр образования и науки Алмазбек Бейшеналиев посетил Баткенскую область, сообщает пресс-служба Минобразования.

Во время рабочей поездки министр посетил образовательные учреждения Баткенской области и встретился с учителями, учащимися, представителями местной власти и жителями, где ему рассказали о проблемах в сфере образования и воспитания.

На встрече в школе села Жаш-Тилек Кадамжайского района Алмазбек Бейшеналиев подчеркнул необходимость поддержки общественности по формированию образованного общества и обратил внимание людей на проблему воспитания.

"Сегодня мы читаем в социальных сетях о различных негативных случаях, фактах. Во избежание этого просим вас больше внимания уделять воспитанию детей в семье. Родители укрепляют уважение к учителям. Поэтому расскажите дома детям, как относились к учителям, когда вы учились, и стремитесь привить добропорядочное воспитание. Уважаемые учителя, вы также приложите все возможные усилия для того, чтобы дать учащимся глубокие знания и хорошее воспитание", – сказал министр.

Во время рабочей поездки Алмазбек Бейшеналиев в сопровождении местных руководителей посетил школу имени Балтабая Нуралиева в селе Ак-Турпак Баткенского района и осмотрел аварийное здание. На встрече в школе учителя и местные жители попросили министра помочь решить проблему строительства нового здания школы вместо аварийного.


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URL: https://www.vb.kg/414549
Теги:
Баткенская область, Министерство образования, образование
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