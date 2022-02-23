Чиновники Баткенской области незаконно выделяли земельные участки

В Баткенском районе должностные лица привлечены к уголовной ответственности за незаконное выделение земельных участков. Об этом на своем официальном сайте сообщает генеральная прокуратура КР.

Бывший глава Кара-Бакского айыл окмоту по предварительному сговору с гражданином Х.С. незаконно передал в частную собственность 10 гектаров земли сельскохозяйственного назначения в виде пастбищ. Х.С. нарушил почвенный слой земли. В результате государству был причинен ущерб в 464 тысячи 400 сомов.

По результатам расследования, должностные лица, незаконно выдавшие земли в частную собственность, привлечены к уголовной ответственности. Причиненный ущерб в полном объеме возмещен государству. Уголовное дело направлено в суд.