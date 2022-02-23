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Бывшие должностные лица Ат-Башинского айыл окмоту возместили 420 тыс. сомов

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- Айжан Мамбеталиева
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Бывшие должностные лица Ат-Башинского айыл окмоту возместили незаконно потраченные деньги.

Прокуратура Ат-Башинского района Нарынской области выявила нарушения закона "О государственных закупках".

В ходе прокурорской проверки установлено, что бывшие должностные лица Ат-Башинского айыл окмоту присвоили 420 тысяч сомов.

Районной прокуратурой в отношении соответствующих должностных лиц приняты прокурорские меры, в результате которых ущерб, нанесенный местному бюджету, полностью возмещен государству.


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URL: https://www.vb.kg/414551
Теги:
прокуратура, Кыргызстан, деньги
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