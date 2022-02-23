Бывшие должностные лица Ат-Башинского айыл окмоту возместили 420 тыс. сомов

Бывшие должностные лица Ат-Башинского айыл окмоту возместили незаконно потраченные деньги.

Прокуратура Ат-Башинского района Нарынской области выявила нарушения закона "О государственных закупках".

В ходе прокурорской проверки установлено, что бывшие должностные лица Ат-Башинского айыл окмоту присвоили 420 тысяч сомов.

Районной прокуратурой в отношении соответствующих должностных лиц приняты прокурорские меры, в результате которых ущерб, нанесенный местному бюджету, полностью возмещен государству.