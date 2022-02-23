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Тазабек Икрамов обосновал свою идею про калпак списком Збигнева Бжезинского

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- Назгуль Абдыразакова
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Предложение депутата ЖК Тазабека Икрамова дополнить школьную форму калпаком и ввести уроки комуза вызвало споры в обществе. Сам он объяснил местному СМИ свою инициативу тем, что бывший советник президента США по национальной безопасности Збигнев Бжезинский в свое время составил список стран, которые исчезнут к 2050 году .

"Это отличный сигнал для небольшого числа таких стран, как наша, чье географическое положение находится в союзе с крупнейшими мировыми державами. Идеология не производственная компания, она требует тяжелой работы и планов действий. Я внес предложение, как депутат, исполнителями же являются органы исполнительной власти. Головные уборы должны делиться на три группы: для начальных, средних и старших классов. Тогда вы сможете узнать учеников по головным уборам, которые они носят. Кроме того, было бы уместно преподавать эпос "Манас" в целом через эту трилогию. Другими словами, "Сейтек" читают учащиеся начальных классов, "Семетей" - учащиеся средних классов, а "Манас" - старшеклассники", - сказал он.

Народный избранник напомнил, что наши национальные атрибуты – это эпос "Манас", калпак и комуз.

"Почему я предлагаю открыть классы комуза. Подросток, который научится играть на комузе и посвятит себя музыке, будет иметь лучшую память и логику. Логика же детей, носящих гаджеты и смартфоны в школах, оставляет желать лучшего. Что касается школьной формы, то здесь я предлагаю перейти от общей униформы к ношению любой униформы, но только одного цвета. Если в одной семье живут пятеро детей, то сложно купить школьную форму для всех, которая стоит около 3000 сомов. А цена калпака - от 200-250 сомов. Моя инициатива, во-первых, сэкономит деньги в карманах родителей, а во-вторых, производство по изготовлению калпаков будет развиваться. Сейчас в селах овечью шерсть выбрасывают на поля, нанося ущерб окружающей среде. Таким образом мы бы позаботимся о здоровье учеников, так как калпак защищает от палящего солнца и зимнего холода. Мы должны уважать наши головные уборы со школьного возраста", - добавил Икрамов.


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URL: https://www.vb.kg/414552
Теги:
Тазабек Икрамов, Жогорку Кенеш, школьная форма
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