Дым над свалкой: Новый мусор – как топливо для санитарного полигона

Бишкек несколько лет подряд то и дело лидирует в рейтинге городов мира по показателям плохого качества воздуха. В зимний отопительный сезон эти показатели зашкаливают. Одним из загрязнителей воздуха и причиной смога в городе, по мнению экологов, является городская свалка, именуемая Бишкекским санитарным полигоном.

Представители СМИ в очередной раз побывали на полигоне, чтобы встретиться и поговорить с заместителем директора МП "Бишкекский санитарный полигон" Адилем Назаровым. Выезд на полигон был организован молодежным экологическим движением MoveGreen.

Мы приехали на полигон после обеда, но мусоровозы все еще привозили мусор из города. Трудящиеся на свалке люди перебирали привезенный мусор, сортировали его. Зимой на полигоне нет такого удушливого запаха от гниющих отходов, как летом, в жару, но нам все-таки раздали маски.

На полигоне среди взрослых замечаю нескольких детей – мальчишки лет по 10-12, пришли с родителями, чтобы помогать в работе, ведь чем больше картона, пластика и стекла рассортируешь и сдашь, тем больше можно заработать. Живут они, как правило, в новостройке неподалеку. Но на полигоне есть палатка, которую соорудил мужчина, уже много лет живущий прямо тут, посреди мусорных гор. Говорят, что на полигоне работают около 300 сортировщиков.

Замдиректора МП "Бишкекский санитарный полигон" Адиль Назаров рассказал, что сейчас на городской свалке нет места для складирования мусора. И именно из-за переизбытка твердых бытовых отходов полигон постоянно дымит, чем загрязняет окружающую среду.

Он говорит, что свалка очень горячая, и новый поступающий сюда мусор - как топливо, словно подкидывание новых дров в топку.

Адиль Назаров рассказал, что сейчас самая приоритетная задача для полигона - закончить строительство мусоросортировочной линии, куда будет поступать свежий привезенный из города мусор. Он говорит, что удалось достичь договоренности по нескольким важным компонентам проекта с эстонской компанией, и как только будут решены все вопросы с документами, они возобновят работы. В течение двух месяцев в планах закончить всю тендерную документацию на мусоросортировочную линию. А закончить ее планируют до конца этого года.

Адиль Назаров также отметил, что нельзя забывать о том, что под действующей свалкой находится фильтрат. И если его неправильно закрыть, то он может просочиться из любого места на полигоне. Но этот вопрос тоже решается. Назаров подчеркивает, что для решения необходимо рассматривать его технологически, провести исследовательские работы.