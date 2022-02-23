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Какие овощи и фрукты полезны до конца зимы?

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- Айжан Мамбеталиева
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Российский кандидат медицинских наук, диетолог Юлия Пигарева рассказала, какие фрукты и овощи сохраняют в себе полезные витамины вплоть до конца весны, передает издание "Прайм".

по ее словам, овощи и фрукты могут иметь длительный срок хранения. К таким, например, относятся яблоки. Витаминов в них будет меньше, чем в летний сезон, но в них сохраняется клетчатка, которая необходима нашему организму. Свекла и морковь тоже могут долго храниться и сохранять полезные свойства. Однако стоит помнить, что полезные свойства сохраняются при правильном хранении.

Она отмечает, что предпочтение лучше отдать сезонным овощам, но добавлять в рацион и несезонные овощи. Тепличные помидоры и огурцы можно употреблять зимой, в них содержится чуть меньше полезных витаминов, чем летом, но тем не менее их можно использовать в пищу.


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URL: https://www.vb.kg/414558
Теги:
продовольствие, Россия, продукты, новости мира
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