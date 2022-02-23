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Кандидатов в депутаты ЖК попросили проводить агитацию в рамках закона

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке в Центральной избирательной комиссии состоялась встреча с кандидатами в депутаты Жогорку Кенеша по Первомайскому и Свердловскому округам.

В мероприятии приняли участие секретарь Совета безопасности КР Марат Иманкулов, председатель и члены ЦИК КР, замминстра МВД КР Октябрь Урмамбетов, представители ГУВД Бишкека, прокуратуры и ГКНБ, мэр Бишкека Айбек Джунушалиев, акимы Первомайского и Свердловского районов, а также председатели ОИК.

На встрече было отмечено, что выборы, их законность и справедливость зависит от каждого субъекта, которые участвуют в выборном процессе.

В целях информирования избирателей о предстоящих выборах, окружными и участковыми комиссиями розданы извещения с указанием номера и адреса участка каждому избирателю, включенному в список. Всего в список избирателей включены 219 654, из них по Первомайскому округу - 113 105, по Свердловскому округу - 106 549.

ЦИК провел презентацию кандидатам, как ведется учет явки избирателей, как подсчитываются голоса, какие есть инструменты гражданского контроля для того, чтобы проконтролировать или перепроверить достоверность этих данных.

В день голосования после завершения голосования на участках в ЦИК будет работать мониторинговый центр, куда ЦИК приглашает желающих кандидатов, наблюдателей, СМИ для того, чтобы совместно отслеживать ход подведения итогов голосования .

Секретарь Совбеза, руководитель Республиканского штаба Иманкулов отметил, чтобы выборы были свободными и честными, государственные органы и органы местного самоуправления не вмешиваются в выборный процесс. Им категорически запрещено проводить агитацию или в иной форме оказывать содействие либо противодействие кандидатам. Очень важна позиция кандидатов, отметил Иманкулов, обращаясь к кандидатам и призвал претендентов на мандат, в оставшийся короткий срок до дня голосования, не допустить нарушения законодательства, проводить свою агитационную кампанию в рамках закона.

Замминистра внутренних дел Урмамбетов сообщил, что в оставшиеся дни до голосования будет усилен мониторинг законности действий кандидатов и в случае нарушений законодательства будут приняты необходимые меры.


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URL: https://www.vb.kg/414563
Теги:
выборы, Бишкек, агитация, ЦИК
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