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Во Франции под грудой мусора обнаружен неизвестный рисунок Анри Матисса

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- Анастасия Карелина
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На юге Франции, в одном из домов в департаменте Вар, найден, как предполагается, ранее неизвестный рисунок знаменитого художника Анри Матисса. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Работу мастера обнаружила оценщик-аукционист Женнифер Премпье-Роллан при осмотре имущества во время оформления опекунства. По ее словам, рисунок находился в картонной коробке, которая лежала "под грудой мусора".

Женнифер Премпье-Роллан добавила, что это женский портрет. На работе есть подпись, которая, как предполагают специалисты, принадлежит Анри Матиссу. В настоящее время находка находится на экспертизе.

Ранее Премпье-Роллан уже везло – она нашла другую работу Матисса. Это был эскиз к портрету Элен Мерсье, урожденной княгини Голицыной. Летом прошлого года его продали с аукциона за 220 тысяч евро.


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URL: https://www.vb.kg/414568
Теги:
Франция, художник, в мире
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